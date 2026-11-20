Кривошапко знявся з вагітною дружиною на узбережжі

Подружжя поділилося в Instagram світлинами з фотосесії на березі океану. Для зйомки обоє обрали світлий одяг.

Христина одягнула білий топ, розстебнуту сорочку та джинси з низькою посадкою, залишивши округлий живіт відкритим. Його вона прикрасила дрібними блискітками. Олександр позує поруч у білій сорочці та світлих джинсах.

На одному зі знімків Христина схилила голову до плеча чоловіка. На іншому закохані йдуть босоніж узбережжям, узявшись за руки.

"Our little miracle", - підписала спільну публікацію Христина, додавши емодзі серця.

Вона також подякувала фотографині за світлини. Стать майбутньої дитини та очікувану дату пологів у дописі не зазначені.

Що відомо про особисте життя Олександра Кривошапка

У співака є донька Аліса, яка народилася у 2017 році від стосунків із моделлю Мариною Кінські.

Про роман Кривошапка з Христиною стало відомо восени 2023 року. Тоді він називав кохану своїм "промінчиком світла". 3 січня 2025 року пара одружилася у США.

Як раніше писав Styler , на святкування подружжя запросило найближчих друзів. Христина обрала довгу білу сукню та фату, а Олександр - білу сорочку та чорні класичні штани.

Олександр Кривошапко і його обраниця Христина (фото: instagram.com/alexanderkrivoshapko)

Для виконавця цей шлюб став третім. Його першою дружиною була хореографиня Тетяна Денисова. У 2022 році він одружився з косметологинею Марією, а восени 2023-го стало відомо про їхнє розлучення.

Де зараз живе Олександр Кривошапко

На початку повномасштабного вторгнення Росії співак повідомляв, що уклав контракт із добровольчим батальйоном. Тоді він показав документи та пояснив, що паралельно займався роботою свого благодійного фонду.

"Вже два з половиною місяці я перебуваю на контракті з добровольчим батальйоном", - заявляв Кривошапко.

Згодом артист виїхав з України та оселився у США. У соцмережах він публікував світлини з різних країн, зокрема спільні кадри з Христиною.