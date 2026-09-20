Герої "Холостяка" зараз: як живуть і з ким зустрічаються Цимбалюк, Терен та Топольський

Цимбалюк і його нове кохання після "Холостяка"

У фіналі 14-го сезону Тарас обрав Надін Головчук, однак після завершення зйомок побудувати тривалі стосунки їм не вдалося. На початку січня 2026 року актор підтвердив, що вони більше не разом.

Довго сам Цимбалюк не залишався. Упродовж першої половини 2026-го його регулярно бачили разом з акторкою Оленою Світлицькою. Спочатку вони уникали прямого підтвердження роману, а Світлицька називала Тараса близьким другом.

У серпні все змінилося. Цимбалюк опублікував відео зі спільними поїздками, побутовими моментами, обіймами та поцілунками зі Світлицькою і публічно сказав, що її кохає. Це стало першим прямим публічним підтвердженням їхніх стосунків.

Цимбалюк і Світлицька (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

На початку вересня роман перейшов на ще серйозніший рівень. Світлицька приєдналася до Цимбалюка та його батьків під час спільної поїздки в Карпати.

При цьому актор продовжує активно працювати, зніматися та грати в театрі. У 2026 році він також багато уваги приділяє спорту: наприкінці серпня розповів, що взяв двомісячну паузу від алкоголю та посилив тренування.

Терен та його життя після "Холостяка"

Історія Олександра та переможниці 13-го сезону Інни Бєлєнь завершилася на початку 2025 року. Після шоу їхній розрив став публічним і супроводжувався взаємними претензіями. Згодом Інна почала інші стосунки, одружилася та у квітні 2026-го народила доньку.

У Терена після "Холостяка" теж були нові стосунки. У своїх інтерв'ю він розповідав про роман, який був достатньо серйозним, але згодом пара розійшлася.

У червні 2026 року Терен прямо говорив, що "не закоханий і не перебуває у стосунках".

"Є різні почуття, але це точно не закоханість", - зазначав ветеран.

Олександр Терен (фото: instagram.com/tsvit_terenu)

Водночас він додав, що "якийсь вогник жевріє", тому повністю закритим до нового кохання себе не вважає.

Після досвіду "Холостяка" Олександр змінив і ставлення до публічності. За його словами, він не збирається приховувати майбутню партнерку, але й перетворювати стосунки на серіал у соцмережах не хоче.

Сам Терен зараз зосереджений на інших напрямах. Він продовжує громадську діяльність, займається темою безбар'єрності, працює над новими медійними проєктами. Також ветеран активно тренується, у його графіку є зал, бокс та плавання.

Топольський і життя майже без публічності

Найбільше питань та таємниць залишається навколо героя 12-го сезону. У фіналі Алекс обрав модель Катерину Лозовицьку, однак їхня історія завершилася дуже швидко. Після шоу вони пробули разом недовго і зрештою розійшлися.

Пізніше Топольський розповідав про нову дівчину, яку зустрів уже після проєкту. Він не називав її імені, але говорив, що вона одразу його зацікавила та що їхні стосунки були взаємними.

Проте історія не отримала публічного продовження. Після "Холостяка" значну частину свого часу Алекс проводив за межами України.

Спочатку він жив на Балі, потім переїхав до Бангкока, де шукав нові професійні можливості й пробував себе в модельних та акторських кастингах. Згодом він знову повертався на Балі та займався проєктами, пов'язаними з бізнесом і штучним інтелектом.

Алекс Топольський (фото: instagram.com/alex_topolsky)

У пізніших публікаціях також зазначалося, що Топольський залишається за кордоном і веде значно менш публічний спосіб життя, ніж у період після виходу його сезону.