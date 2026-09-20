Герои "Холостяка" сейчас: как живут и с кем встречаются Цымбалюк, Терен и Топольский

Цымбалюк и его новая любовь после "Холостяка"

В финале 14-го сезона Тарас выбрал Надин Головчук, однако после завершения съемок построить длительные отношения им не удалось. В начале января 2026 года актер подтвердил, что они больше не вместе.

Долго сам Цымбалюк не оставался. На протяжении первой половины 2026-го его регулярно видели вместе с актрисой Еленой Светлицкой. Сначала они избегали прямого подтверждения романа, а Светлицкая называла Тараса близким другом.

В августе все поменялось. Цымбалюк опубликовал видео с общими поездками, бытовыми моментами, объятиями и поцелуями со Светлицкой и сказал, что ее любит. Это стало первым прямым публичным подтверждением их отношений.

Цымбалюк и Светлицкая (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

В начале сентября роман перешел на более серьезный уровень. Светлицкая присоединилась к Цымбалюк и его родителям во время совместной поездки в Карпаты.

При этом актер продолжает активно работать, сниматься и играть в театре. В 2026 году он также много внимания уделяет спорту: в конце августа рассказал, что взял двухмесячную паузу от алкоголя и усилил тренировки.

Терен и его жизнь после "Холостяка"

История Александра и победительницы 13-го сезона Инны Белень завершилась в начале 2025 года. После шоу их разрыв стал публичным и сопровождался взаимными претензиями. Впоследствии Инна начала другие отношения, вышла замуж и в апреле 2026-го родила дочь.

У Терена после "Холостяка" тоже были новые отношения. В своих интервью он рассказывал о романе, который был достаточно серьезным, но впоследствии пара разошлась.

В июне 2026 года Терен прямо говорил, что "не влюблен и не находится в отношениях".

"Есть разные чувства, но это точно не влюбленность", - отмечал ветеран.

Александр Терен (фото: instagram.com/tsvit_terenu)

В то же время он добавил, что "какой-то огонек теплится", поэтому полностью закрытым к новой любви себя не считает.

После опыта "Холостяка" Александр изменил и отношение к публичности. По его словам, он не собирается скрывать будущую партнершу, но и превращать отношения в сериал в соцсетях не хочет.

Сам Терен сейчас сосредоточен на других направлениях. Он продолжает общественную деятельность, занимается темой безбарьерности, работает над новыми медийными проектами. Также ветеран активно тренируется, в его графике есть зал, бокс и плавание.

Топольский и жизнь почти без публичности

Больше всего вопросов и тайн остается вокруг героя 12-го сезона. В финале Алекс выбрал модель Екатерину Лозовицкую, однако их история завершилась очень быстро. После шоу они пробыли вместе недолго и в конце концов разошлись.

Позже Топольский рассказывал о новой девушке, которую встретил уже после проекта. Он не называл ее имени, но говорил, что она сразу заинтересовала его и что их отношения были взаимными.

Однако история не получила публичного продолжения. После "Холостяка" значительную часть своего времени Алекс проводил за пределами Украины.

Сначала он жил на Бали, затем переехал в Бангкок, где искал новые профессиональные возможности и пробовал себя в модельных и актерских кастингах. Впоследствии он снова возвращался на Бали и занимался проектами, связанными с бизнесом и искусственным интеллектом.

Алекс Топольский (фото: instagram.com/alex_topolsky)

В более поздних публикациях также отмечалось, что Топольский остается за границей и ведет гораздо менее публичный образ жизни, чем в период после выхода его сезона.