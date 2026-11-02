На "Голосі країни-14" учасниці Анастасії Бугаєнко зробили пропозицію руки та серця просто на сцені

Коханий вийшов на сцену з сином

У неділю, 1 листопада, в ефірі "Голосу країни-14" відбувся другий етап сліпих прослуховувань. Серед учасників була Анастасія Бугаєнко, яка виконала пісню "Калуські вечорниці" гурту KALUSH та Tember Blanche.

Її виступ привернув увагу Тіни Кароль, яка розвернула крісло та запросила співачку до своєї команди.

Поки вона спілкувалася із зірковими наставниками, за лаштунками готувався сюрприз. Її коханий Юрій вирішив скористатися особливим моментом, освідчитись під час телевізійного шоу.

Невдовзі на сцені з'явився коханий Анастасії Юрій разом із їхнім маленьким сином. Чоловік подарував учасниці букет троянд, після чого став на одне коліно та зробив їй пропозицію руки та серця просто перед зірковими тренерами й глядачами шоу.

Анастасія не приховувала здивування та одразу відповіла згодою. Після цього закохані обійнялися, а тренери привітали пару та заспівали частину пісні "Я кажу так".

Анастасія Бугаєнко зізналася, чи очікувала на освідчення

Пізніше учасниця розповіла, що пропозиція стала для неї справжньою несподіванкою, хоча раніше вона уявляла, як могло б відбутися незвичайне освідчення.

За словами учасниці, вона навіть думала самостійно організувати для коханого романтичний сюрприз, але не підозрювала, що саме він готує такий крок.

Особливо її вразило те, як Тіна Кароль допомогла зберегти інтригу до останнього моменту.

"І тут Тіна каже: "Ви знаєте, хто стоїть позаду?". Я обертаюся і бачу його!" - пригадала Анастасія.

Як повідомляє ТСН Гламур, у пари вже є трирічний син, а сама співачка давно мріяла про весілля. Юрій пояснював, що хотів зробити пропозицію по-особливому.

Чому Анастасія сумнівалася у своїх шансах на шоу

Освідчення стало не єдиною несподіванкою для Анастасії. Вона зізналася, що перед виступом не була впевнена, чи зможе зацікавити когось із тренерів.

До того ж співачка ще не повністю відновилася після хвороби, тому хвилювання вплинуло на її виконання. Попри це Анастасія вирішила вийти на сцену та показати свої можливості.

Найбільше її здивувала реакція Тіни Кароль. За словами учасниці, вона могла уявити, що до неї повернеться хтось інший, але саме на підтримку Тіни майже не розраховувала.

Тепер Бугаєнко продовжить участь у проєкті в команді Тіни Кароль. Анастасія сподівається навчитися краще контролювати хвилювання та почуватися впевненіше під час виступів.