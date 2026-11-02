На "Голосі країни-14" участнице Анастасии Бугаенко сделали предложение руки и сердца прямо на сцене

Возлюбленный вышел на сцену с сыном

В воскресенье, 1 ноября, в эфире "Голосу країни-14" состоялся второй этап слепых прослушиваний. Среди участников была Анастасия Бугаенко, которая исполнила песню "Калуські вечорниці" группы KALUSH и Tember Blanche.

Её выступление привлекло внимание Тины Кароль, которая развернула кресло и пригласила певицу в свою команду.

Пока она общалась со звёздными наставниками, за кулисами готовился сюрприз. Её возлюбленный Юрий решил воспользоваться особенным моментом, чтобы сделать предложение руки и сердца во время телевизионного шоу.

Вскоре на сцене появился возлюбленный Анастасии Юрий вместе с их маленьким сыном. Мужчина подарил участнице букет роз, после чего встал на одно колено и сделал ей предложение руки и сердца прямо перед звёздными наставниками и зрителями шоу.

Анастасия не скрывала удивления и сразу ответила согласием. После этого влюблённые обнялись, а наставники поздравили пару и спели часть песни "Я кажу так".

Анастасия Бугаенко призналась, ожидала ли предложения

Позже участница рассказала, что предложение стало для неё настоящей неожиданностью, хотя раньше она представляла, как могло бы пройти необычное признание в любви.

По словам участницы, она даже думала самостоятельно организовать для возлюбленного романтический сюрприз, но не подозревала, что именно он готовит такой шаг.

Особенно её поразило то, как Тина Кароль помогла сохранить интригу до последнего момента.

"И тут Тина говорит: "Вы знаете, кто стоит позади?". Я оборачиваюсь и вижу его!" - вспомнила Анастасия.

Как сообщает ТСН Гламур, у пары уже есть трёхлетний сын, а сама певица давно мечтала о свадьбе. Юрий объяснял, что хотел сделать предложение по-особенному.

Почему Анастасия сомневалась в своих шансах на шоу

Предложение руки и сердца стало не единственной неожиданностью для Анастасии. Она призналась, что перед выступлением не была уверена, сможет ли заинтересовать кого-то из наставников.

К тому же певица ещё не полностью восстановилась после болезни, поэтому волнение повлияло на её исполнение. Несмотря на это, Анастасия решила выйти на сцену и показать свои возможности.

Больше всего её удивила реакция Тины Кароль. По словам участницы, она могла представить, что к ней повернётся кто-то другой, но именно на поддержку Тины почти не рассчитывала.

Теперь Бугаенко продолжит участие в проекте в команде Тины Кароль. Анастасия надеется научиться лучше контролировать волнение и чувствовать себя увереннее во время выступлений.