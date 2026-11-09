"Хвороба забрала тебе від нас": у родині Євгена Кота сталося горе, дружина хореографа повідомила про смерть батька

Наталія Татарінцева повідомила про смерть батька

У своєму Instagram гімнастка опублікувала серію родинних світлин, на яких показала батька в різні періоди його життя. Серед кадрів - дитячі спогади Наталії, весільне фото її батьків, спільні моменти з донькою та світлина чоловіка з маленькою онукою Лелею.

До фотографій Татарінцева додала прощальне звернення. Вона зізналася, що близьким досі складно повірити в те, що сталося.

"Прощавай, наш рідний. Наш найдорожчий. Наш найкращий чоловік, тато і дідусь. Ми досі не можемо повірити, що пишемо ці слова. Що вчора нам довелося провести тебе в останню путь. Що тепер наше життя буде без тебе", - написала Наталія.

За словами гімнастки, її батько був активною та життєрадісною людиною. Він любив жарти, спілкування, зустрічі з друзями та завжди мав чимало історій, якими міг розважити близьких.

Наталія зазначила, що саме таким - усміхненим, веселим і харизматичним - хоче зберегти його у пам'яті.

Особливо болісно їй усвідомлювати, що більше не буде звичних розмов із батьком, його жартів та обіймів.

"Я так сильно тебе люблю, тату. І мені страшенно боляче усвідомлювати, що більше не зможу тебе обійняти, почути твій голос, посміятися з твоїх жартів чи просто побути поруч", - зізналася вона.

Батько Наталії встиг стати дідусем для маленької Лелі

Окрему частину прощального допису Татарінцева присвятила стосункам батька з її донькою Лелею, яку вона виховує разом із Євгеном Котом.

Наталія зізналася, що їй прикро через те, як мало часу вони змогли побути разом. Проте вона пообіцяла зберегти для доньки спогади про дідуся.

"Я обіцяю тобі, тату, що вона знатиме, яким прекрасним був її дідусь. Як ти любив життя, як умів сміятися і як сильно любив свою родину", - звернулася гімнастка до батька.

Батько Наталі з онукою (фото: instagram/

tatarintseva.kot)

Що відомо про смерть батька

Наталя повідомила, що її батько помер 5 листопада 2026 року. Причиною стала хвороба, яка, за словами доньки, розвивалася дуже швидко. Яке саме захворювання забрало життя чоловіка, вона не уточнила.

Родина вже попрощалася з ним. Татарінцева зізналася, що їм із мамою особливо бракуватиме батька у звичайних повсякденних моментах - під час сімейних свят, зустрічей та телефонних розмов.

"Нам із мамою зараз дуже важко. Ми сумуємо за тобою кожною частинкою серця. Нам бракуватиме тебе в усьому", - написала вона.

Попри біль втрати, Наталія пообіцяла згадувати батька з усмішкою та зберігати щасливі моменти, проведені разом.

Як Наталю підтримали в коментарях

Під прощальним дописом Наталії з'явилися слова підтримки від друзів, колег та відомих українців.

Журналістка та інтерв'юерка Раміна Есхакзай висловила співчуття родині: "Прийміть мої співчуття".

Коментар під дописом (скриншот)

Маша Чередніченко також підтримала Наталію: "Мої співчуття, обіймаю вас, тримайтеся".

Коментар під дописом (скриншот)

До слів підтримки приєдналася й Мирослава Волчанська: "Наташа, мої щирі співчуття, обіймаю".

Коментар під дописом (скриншот)

У коментарях підписники також висловлюють співчуття Наталії та її мамі, бажають їм сил пережити втрату й діляться словами підтримки.