"Болезнь забрала тебя от нас": в семье Евгения Кота произошло горе, жена хореографа сообщила о смерти отца

Наталья Татаринцева сообщила о смерти отца

В своем Instagram гимнастка опубликовала серию семейных фотографий, на которых показала отца в разные периоды его жизни. Среди кадров - детские воспоминания Натальи, свадебное фото ее родителей, общие моменты с дочерью и фотография мужчины с маленькой внучкой Лелей.

К фотографиям Татаринцева добавила прощальное обращение. Она призналась, что близким до сих пор сложно поверить в произошедшее.

"Прощай, наш родной. Наш самый дорогой. Наш лучший мужчина, папа и дедушка. Мы до сих пор не можем поверить, что пишем эти слова. Что вчера нам пришлось провести тебя в последний путь. Что теперь наша жизнь будет без тебя", - написала Наталья.

По словам гимнастки, ее отец был активным и жизнерадостным человеком. Он любил шутки, общение, встречи с друзьями и всегда имел много историй, которыми мог развлечь близких.

Наталья отметила, что именно таким - улыбающимся, веселым и харизматичным - хочет сохранить его в памяти.

Особенно болезненно осознавать, что больше не будет привычных разговоров с отцом, его шуток и объятий.

"Я так сильно тебя люблю, папа. И мне ужасно больно осознавать, что больше не смогу тебя обнять, услышать твой голос, посмеяться над твоими шутками или просто побыть рядом", - призналась она.

Отец Наталии успел стать дедушкой для маленькой Лели

Отдельную часть прощального сообщения Татаринцева посвятила отношениям отца с ее дочерью Лелей, которую она воспитывает вместе с Евгением Котом.

Наталья призналась, что ей досадно из-за того, как мало времени они смогли побыть вместе. Однако она пообещала сохранить для дочери воспоминания о дедушке.

"Я обещаю тебе, папа, что она будет знать, как прекрасен был ее дедушка. Как ты любил жизнь, как умел смеяться и как сильно любил свою семью", - обратилась гимнастка к отцу.

Отец Натали с внучкой (фото: instagram/

tatarintseva.kot)

Что известно о смерти отца

Наталья сообщила, что ее отец скончался 5 ноября 2026 года. Причиной стала болезнь, которая, по словам дочери, развивалась очень быстро. Какое именно заболевание унесло жизнь мужчины, она не уточнила.

Семья уже простилась с ним. Татаринцева призналась, что им с мамой особо не хватит отца в обычных повседневных моментах - во время семейных праздников, встреч и телефонных разговоров.

"Нам с мамой сейчас очень тяжело. Мы скучаем по тебе каждой частицей сердца. Нам будет не хватать тебя во всем", - написала она.

Несмотря на боль утраты, Наталья пообещала вспоминать отца с улыбкой и сохранять счастливые моменты, проведенные вместе.

Как Наталью поддержали в комментариях

Под прощальной корреспонденцией Наталии появились слова поддержки от друзей, коллег и известных украинцев.

Журналистка и интервьюер Рамина Эсхакзай выразила соболезнования семье: "Примите мои соболезнования".

Комментарий под постом (скриншот)

Маша Чередниченко также поддержала Наталью: "Мои соболезнования, обнимаю вас, держитесь".

Комментарий под постом (скриншот)

К словам поддержки присоединилась и Мирослава Волчанская: "Наташа, мои искренние соболезнования, обнимаю".

Комментарий под постом (скриншот)

В комментариях подписчики также выражают соболезнования Наталье и ее маме, желают им сил пережить потерю и делятся словами поддержки.