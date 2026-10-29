Ірина Горова зізналася, коли вперше запідозрила роман Потапа з Каменських

Ірина Горова розповіла, коли запідозрила Потапа у зраді

За словами продюсерки, перше знайомство з Настею Каменських залишило в неї особливе враження. Ірина вважає, що співачка відповідала типажу жінок, які подобаються Потапу. Саме тому ще до початку їхньої спільної творчої діяльності вона припустила, що між артистами може виникнути щось більше, ніж професійні стосунки.

Горова пригадала, що вперше побачила Каменських у клубі "Динамо". Тоді співачка зустрічалася з хлопцем на ім'я Вова, а про дует із Потапом ще не йшлося. Проте, коли репер озвучив ідею працювати з Настею, продюсерка вже відчула тривогу.

"Я не знаю, як це пояснити. Давайте чесно, Настя - дуже ефектна. Я коли її вперше побачила, це був клуб "Динамо", вона зустрічалась зі своїм хлопцем Вовою. Вони ще не були в дуеті, а я її побачила. Льоша каже: "Я, мабуть, з нею буду в дуеті". Я одразу зрозуміла, що щось буде. Але у нас тоді було кохання, підтримка, я одразу ревнувати почала. Для мене це було з першого погляду. Це був дуже складний період, але жінки енергетично відчувають", - пригадує знаменитість.

Продюсерка наголосила, що тоді їхні стосунки з Потапом ще не здавалися зруйнованими. Однак внутрішнє передчуття та ревнощі вже давали про себе знати. Згодом, як виявилося, її побоювання мали підґрунтя.

Як Горова здогадувалася про стосунки артистів

Коли між Потапом і Настею Каменських почав розвиватися роман, Ірина Горова опинилася у складному емоційному стані. Вона намагалася не вірити власним підозрам, проте поступово помічала дедалі більше деталей, які змушували її сумніватися у відвертості чоловіка.

Зокрема, продюсерка звертала увагу на те, як артисти дивляться одне на одного, коли разом знімають кліпи та з'являються на публіці. Крім того, її насторожувало листування Потапа з Каменських уночі, яке він, за словами Горової, намагався приховати.

"Коли це все починає відбуватися, ти перебуваєш в хаосі. Тобі ж ніхто не приходить і не каже, що це відбувається. Ти починаєш з повідомлень якихось вночі. Де чоловіки листуються - в туалеті. Ти розумієш, що щоб тобі не казали, що у футбол грав, з кимось там листувався, ти розумієш. У нас такі двері були, що ти бачиш, коли там світло в телефоні горить. Ти проходиш, дивишся і тебе бурлить. Потім ти бачиш інтерв’ю, хто і на кого дивиться, як знімаються кліпи", - говорить знаменитість.

За словами Горової, найважчим було те, що ситуація розгорталася поступово. Вона не отримувала прямого підтвердження підозр, але поведінка чоловіка та його взаємодія з колегою викликали дедалі більше запитань. Водночас продюсерка намагалася зберегти віру в їхній шлюб і сподівалася, що слова Потапа про кохання відповідають дійсності.

Чому Горова вирішила розлучитися з Потапом

Попри болісні переживання, певний час Ірина Горова залишалася у шлюбі та намагалася зрозуміти, як діяти далі. Зрештою вона усвідомила, що ситуація стала для неї неприйнятною, і почала замислюватися над тим, як вийти зі стосунків.

Продюсерка розповіла, що в певний момент зрозуміла: повернути все до попереднього стану вже не вдасться. Вона також пригадала розмову з Потапом, який запропонував обговорити ситуацію після повернення з концерту та навіть допустив можливість закриття їхньої спільної групи, якщо дружині настільки боляче.

Однак Горова не повірила, що такий крок розв'яже проблему. На її думку, відмова від проєкту, який був важливим для чоловіка, лише посилила б напруження між ними.

"Це все дуже болісна історія, але ти все одно думаєш, що ні, що тобі кажуть, що люблять. Потім ти починаєш вибудовувати свою стратегію виходу. Ти в якийсь момент переключаєшся, знаходиш в собі сили і розумієш, що це вже незворотні процеси. У мене був один момент, коли я вже не можу. Він тоді їхав з концерту, каже: "Приїду, поговоримо. Давай, якщо тобі боляче, закриємо групу". Я зрозуміла, що це брехня, та й він мене ненавидітиме за те, що закрив те, що так любить. Сказала, що ні, я не хочу бути в цьому, а ти йди так, як ти йдеш", - пригадує вона.

Після цього рішення Горова зосередилася на роботі. Професійна діяльність допомогла їй переключити увагу та поступово пережити непростий період.

Що відомо про шлюб Ірини Горової та Потапа

До знайомства з Потапом Горова була одружена з Юрієм Горовим, від якого народила доньку Наталю.

У 2008 році у Потапа та Ірини народився син Андрій.

Водночас спільне життя подружжя завершилося раніше, ніж було офіційно розірвано шлюб: за наявною інформацією, разом вони не жили з 2011 року, а розлучення оформили у 2014-му.

Тривалий час колишнє подружжя не розкривало справжніх причин розриву. Водночас у ЗМІ ширилися чутки, що до розлучення причетний роман Потапа з Настею Каменських, із якою він працював у творчому дуеті.

Згодом репер підтвердив, що зраджував тодішню дружину зі співачкою. За його словами, романтичні стосунки з Каменських розпочалися у 2010 році.

Одружилися Потап та Настя у травні 2019 року.