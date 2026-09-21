Людмила Янукович могла померти в РФ: журналісти знайшли зачіпку в російському реєстрі 

Що відомо про можливу смерть Людмили Янукович

Журналісти "Телебачення Торонто" знайшли номер телефону, який Янукович використовувала для входу на російський портал "Госуслуги". Із 19 червня 2026 року цей номер у відповідному реєстрі позначений як такий, що належить померлій особі.

Водночас інших підтверджень її смерті журналісти не знайшли. Наразі йдеться лише про одну непряму ознаку, яка потребує додаткового підтвердження. Але новина про ймовірну смерть дружини Януковича вже стала "вірусною", її обговорюють в Threads і Telegram-каналах.

Де Людмила Янукович жила після 2014 року

Під час президентства Віктора Януковича його дружина переважно залишалася в Донецьку й рідко з’являлася на публічних заходах у Києві.

Після втечі Януковича з України у 2014 році Людмила ще певний час жила в Донецьку, а після початку бойових дій переїхала до тимчасово окупованого Криму.

У 2017 році Янукович підтвердив, що вони розлучилися після 45 років шлюбу. Тоді ж стало відомо, що сам він живе з іншою жінкою - Любов’ю Полежай.

Відтоді Людмила практично зникла з українського інформаційного простору й майже не давала приводів для публічних згадок.

Чому Людмила Янукович стала мемом

Найвідомішим епізодом її публічного життя став виступ у Донецьку 30 листопада 2004 року під час Помаранчевої революції.

Тоді вона говорила про події на Майдані в Києві та заявила про нібито "американські валянки" і "наколоті апельсини". Виступ транслювали телеканали, а окремі фрази дуже швидко розійшлися на цитати.

Саме вислів про "наколоті апельсини" став одним із найвідоміших політичних мемів тієї епохи. У наступні роки цю фразу регулярно згадували в матеріалах про Помаранчеву революцію та публічний образ родини Януковичів.

Ще однією фразою, яку почали активно цитувати в соцмережах, стало її "Батя, я стараюсь", сказане вже значно пізніше у розмові з журналістами.

Що відомо про родину Януковичів зараз

Розслідування "Телебачення Торонто" також стосувалося інших членів родини Януковича. Зокрема, журналісти повідомляли, що його старший син Олександр разом із дружиною та двома синами живе в Росії під прізвищем Соколов.

Щодо самої Людмили Янукович актуальної підтвердженої інформації значно менше. Тому позначка про "померлу особу" в російському реєстрі поки залишається лише зачіпкою, а не доказом її смерті.