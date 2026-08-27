Мама Кевіна, консьєрж і не тільки: яскраві актори з "Сам удома", яких уже немає з нами

Тім Каррі - консьєрж готелю Plaza

Для багатьох глядачів містер Гектор із "Сам удома 2" - один із найяскравіших другорядних персонажів фільму.

Але кар’єра Тіма Каррі була значно масштабнішою: світову популярність йому принесла роль доктора Френка-Н-Фуртера у культовому "Шоу жахів Роккі Горрора", а ще він зіграв моторошного Пеннівайза в телевізійній екранізації "Воно" за Стівеном Кінгом.

Тім Каррі (кадр з "Сам удома 2")

Цікаво, що незадовго до смерті Каррі ще раз згадав зйомки "Сам удома 2". У 2025 році актор розповідав про роботу в готелі Plaza та навіть ділився кумедними подробицями своїх взаємин із тодішніми власниками готелю.

Нагадаємо, Каррі помер 25 серпня у Лос-Анджелесі у віці 80 років. Причину смерті публічно не назвали; відомо, що актор багато років мав проблеми зі здоров’ям після перенесеного інсульту. Попри це, він продовжував працювати, зокрема озвучував персонажів і з’являвся в нових проєктах.

Тім Каррі (фото: Getty Images)

Кетрін О’Гара - мама Кевіна

Кетрін О’Гара була значно більше, ніж просто мама Кевіна. Після успіху "Сам удома" вона продовжила активну кар’єру в кіно й на телебаченні, а нове покоління глядачів полюбило її за роль ексцентричної Мойри Роуз у серіалі "Шіттс Крік".

Саме за цю роль акторка отримала премію Еммі, а її героїня стала однією з найвпізнаваніших телевізійних комедійних персонажок останніх років.

О’Гара померла 30 січня 2026 року в Лос-Анджелесі у віці 71 року після нетривалої хвороби. Безпосередньою причиною смерті стала легенева емболія, а от до цього стану призвело важке захворювання - рак прямої кишки.

Кетрін О’Гара (кадр з "Сам удома")

Бренда Фрікер - жінка з голубами

Її героїня у "Сам удома" спочатку здається самотньою та загадковою, але саме вона стає справжньою подругою Кевіна у Нью-Йорку. Бренда Фрікер була не лише улюбленицею глядачів, а й першою ірландською акторкою, яка отримала Оскар - нагороду вона здобула за роль у драмі "Моя ліва нога".

Фрікер померла в Дубліні 16 липня 2026 року у віці 81 року після періоду проблем зі здоров’ям.

Бренда Фрікер (кадр з "Сам удома 2")

Джон Герд - тато Кевіна

Джон Герд зіграв Пітера Маккалістера - батька, який двічі примудрився залишити Кевіна самого вдома. Після успіху комедії актор не став заручником однієї ролі: він працював у кіно й на телебаченні, а однією з його помітних робіт стала роль детектива Віна Маказіана у "Клані Сопрано", за яку його номінували на Еммі.

Цікаво, що сам Герд не надто хотів повертатися до ролі батька Кевіна у сиквелі, побоюючись назавжди залишитися для глядачів татом із "Сам удома". Зрештою він погодився на зйомки другої частини.

Помер через гострий інфаркт міокарду 21 липня 2017 року. Йому був 71 рік.

Джон Герд (кадр з "Сам удома")

Джон Кенді - добрий король польки

Поява Джона Кенді у першій частині "Сам удома" триває недовго, але його Гас Полінскі став одним із найулюбленіших другорядних персонажів стрічки. Саме музикант погоджується допомогти Кейт дістатися Чикаго, коли вона відчайдушно намагається повернутися до сина.

Кенді був великою зіркою комедії свого часу та відомий за фільмами "Літаком, потягом і автомобілем", "Сплеск", "Канадський бекон"та іншими роботами.

Актор помер у 1994 році від серцевого нападу на зйомках фільму в Мексиці, йому було лише 43 роки.

Джон Кенді (кадр із "Дядечко Бак")

Робертс Блоссом - загадковий старий Марлі

Герой Робертса Блоссома спочатку здається Кевіну страшним і навіть небезпечним сусідом. Однак поступово хлопчик дізнається, що за суворою зовнішністю ховається самотня людина, яка сумує за своєю родиною.

Сам Блоссом був досвідченим театральним актором і тричі отримував престижну премію Obie за роботи на оф-бродвейській сцені. Окрім "Сам удома", він знімався у "Близьких контактах третього ступеня", "Хрещеному батьку Марії" та інших відомих стрічках.

Актор помер у 2011 році у віці 87 років.

Робертс Блоссом (кадр з "Сам удома")