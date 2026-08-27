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Люди 27 серпня 2026, 11:07

Не мовчіть на зустрічі з босом: 10 запитань, які допоможуть злетіти кар'єрними сходами

Одна правильна фраза може дати більше, ніж десятки мовчазних спостережень під час роботи
Наталя Крижанівська Наталя Крижанівська Редактор Styler
Що казати керівнику, аби тебе підвищили (фото: magnific)
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Зустрічі один на один із керівником - це не лише розмова про дедлайни та виконані завдання. Це також можливість отримати чесний зворотний зв'язок і зрозуміти, як вас бачать у команді.

Styler з посиланням на допис користувачки sibova_inna у Threads розповість, які запитання варто поставити керівнику під час зустрічі 1:1.

Не мовчіть

Багато працівників приходять на зустріч із керівником, вислуховують його запитання, коротко звітують про виконану роботу - і на цьому розмова закінчується. Проте формат тет-а-тет передбачає не монолог начальника, а діалог.

Саме тому варто заздалегідь підготувати хоча б кілька запитань. Наприклад, можна прямо поцікавитися, як керівник оцінює ваші результати, чи отримував він відгуки про вашу роботу від інших колег та чи бачить у вас потенціал для подальшого розвитку.

Корисно також запитати про команду загалом: з ким вам варто тісніше співпрацювати, де зараз потрібна додаткова допомога та чи очікуються зміни, які можуть вплинути на вашу роботу.

Авторка допису пропонує такі запитання:

  • Як ви оцінюєте мої успіхи?
  • Як справляється наша команда?
  • Чи отримували ви відгуки від інших про мене або мою роботу?
  • Чи є хтось, із ким мені варто співпрацювати або кому надати підтримку?
  • Чи відбуваються якісь зміни, якими ви можете зі мною поділитися?

Думайте про розвиток

Зустріч із керівником можна використати не лише для оцінки того, що вже зроблено, а й для розмови про майбутнє. Якщо ви хочете розвиватися в компанії, прямо запитайте, у чому керівник бачить ваш найбільший потенціал.

Не менш важливо попросити назвати конкретні речі, які вам варто покращити.

Такий зворотний зв'язок допоможе зрозуміти, над якими навичками працювати, а не просто гадати, чи все ви робите правильно.

Також можна поцікавитися можливостями навчання, підвищення кваліфікації та поступового переходу до більш відповідальних завдань.

Ще кілька запитань, які радить авторка:

  • У чому я маю найбільший потенціал для зростання?
  • Чи є щось, що мені варто робити інакше або покращити?
  • Чи є можливості для навчання або підвищення кваліфікації?
  • Як я можу стати кращим лідером?
  • Чи відкриті ви до того, щоб почути зворотний зв’язок від мене?

Не обов'язково ставити всі десять запитань за одну зустріч. Оберіть два-три, які найбільше відповідають вашій ситуації. Головне - не боятися говорити з керівником не лише про те, що ви зробили, а й про те, куди хочете рухатися далі.

Раніше ми розповідали, яким чином можна "збити" ціну за оренду квартири, якщо її здачею займається професійний рієлтор.

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