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Люди 27 августа 2026, 11:07

Не молчите на встрече с боссом: 10 вопросов, которые помогут взлететь по карьерной лестнице

Одна правильная фраза может дать больше, чем десятки молчаливых наблюдений во время работы
Наталия Крижановская Наталия Крижановская Редактор Styler
Что говорить руководителю, чтобы тебя повысили (фото: magnific)
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Встречи один на один с руководителем - это не только разговор о дедлайнах и выполненных задачах. Это также возможность получить честную обратную связь и понять, как вас видят в команде.

Styler со ссылкой на сообщение пользователя sibova_inna в Threads расскажет, какие вопросы следует задать руководителю во время встречи 1:1.

Не молчите

Многие работники приходят на встречу с руководителем, выслушивают его вопросы, кратко отчитываются о проделанной работе - и на этом разговор заканчивается. Однако формат тет-а-тет предполагает не монолог начальника, а диалог.

Именно поэтому следует заранее подготовить хотя бы несколько вопросов. Например, можно прямо поинтересоваться, как руководитель оценивает ваши результаты, получал ли он отзывы о вашей работе от других коллег и видит ли у вас потенциал для дальнейшего развития.

Полезно также спросить о команде в целом: с кем вам следует теснее сотрудничать, где сейчас нужна дополнительная помощь и ожидаются ли изменения, которые могут повлиять на вашу работу.

Автор публикации предлагает следующие вопросы:

  • Как вы оцениваете мои успехи?
  • Как управляется наша команда?
  • Получали ли вы отзывы от других обо мне или моей работе?
  • Есть ли кто-нибудь, с кем мне стоит сотрудничать или кому оказать поддержку?
  • Происходят ли какие-нибудь изменения, которыми вы можете со мной поделиться?

Думайте о развитии

Встречу с руководителем можно использовать не только для оценки того, что сделано, но и для разговора о будущем. Если вы хотите развиваться в компании, прямо спросите, в чем руководитель видит ваш максимальный потенциал.

Не менее важно попросить назвать конкретные вещи, которые вам следует улучшить.

Такая обратная связь поможет понять, над какими навыками работать, а не просто гадать, все ли вы делаете правильно.

Также можно поинтересоваться возможностями обучения, повышения квалификации и перехода к более ответственным задачам.

Еще несколько вопросов, которые советует автор:

  • В чем я имею наибольший потенциал для роста?
  • Есть ли что-то, что мне следует делать иначе или улучшить?
  • Есть ли возможности для обучения или повышения квалификации?
  • Как я могу стать лучшим лидером?
  • Вы открыты для того, чтобы услышать обратную связь от меня?

Не обязательно задавать все десять вопросов за одну встречу. Выберите два-три, наиболее соответствующие вашей ситуации. Главное - не бояться говорить с руководителем не только о том, что вы сделали, но и о том, куда хотите двигаться дальше .

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