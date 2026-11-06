Назар Грабар розповів, чому звільнився зі ЗСУ та які виплати отримує як ветеран війни

Звільнення з лав ЗСУ

Рішення про звільнення зі служби для Назара було пов'язане з особистими обставинами. Актор пояснив, що після ухвалення закону, який передбачає можливість звільнення через втрату близького родича, він отримав таку можливість. Водночас остаточний вибір був непростим: командування хотіло, щоб він залишився, а мама наполягала на поверненні.

"Я ветеран. Ветеран - це учасник бойових дій. Коли вийшов закон про втрату родича, тоді мене звільнили. Я ще думав, що мені робити: лишатися або ні. Мама, звісно, сказала мені ні, у жодному разі. Комбат хотів, аби я лишився, командир роти сказав мені, що ти все", - розповів він.

Які виплати Назар Грабар отримує як ветеран війни

Попри статус ветерана, Грабар зізнався, що не оформлював пенсію чи окремі виплати, пов'язані з пораненням або участю в бойових діях. За його словами, наразі він користується лише певною комунальною пільгою.

Танцівник також припустив, що міг сам не подати необхідні документи для отримання допомоги. Він знає про існування різних програм підтримки ветеранів, однак не розбирався в них детально.

"Ні (пенсію не отримую- ред.). Можливо, я не подавався. Не отримую ані за поранення, ані за ветеранство. Хоча 500 з чимось гривень мені приходить щомісяця знижка на комуналку. Я, можливо, ніколи цим не займався, але є багато програм, які можуть допомагати ветеранам. Так кажуть. Можливо, вони реально є. Я просто не кваліфікований у цьому питанні", - пояснив актор.

Що ще відомо про службу Назара Грабара

Після початку повномасштабної війни Грабар добровільно долучився до війська разом із братом Іллею. Спочатку вони служили у Закарпатській територіальній обороні, а згодом перевелися до Збройних сил України. Модель пройшов шлях від стрільця та гранатометника до командира штурмового відділення. Під час служби він отримав позивний "Рейнджер" - через захоплення тактикою американських рейнджерів і військовим посібником, який постійно читав.

Грабар також отримав почесний нагрудний знак головнокомандувача ЗСУ "Сталевий хрест". На фронті він зазнав уламкового поранення в груди, після чого проходив евакуацію та відновлення. Водночас актор використовував свою медійність, щоб допомагати побратимам: завдяки зборам у соцмережах вдалося придбати два пікапи для підрозділу. Один із них згодом використовували для евакуації самого Назара після поранення.

Під час служби Грабар також публікував гумористичні відео в TikTok. Він пояснював, що це допомагало відволіктися від важких фронтових буднів, підтримувати настрій і собі, і побратимам.