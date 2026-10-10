Норвезький блогер підтримав Україну танцем під Jerry Heil на кордоні з Росією: реакція співачки

Як прокоментував подію норвезький блогер

Так, Крогстаг оприлюднив кадри, на яких ефектно танцює під пісню Jerry Heil на тлі прикордонної місцевості між Норвегією та Росією. Так він вирішив символічно підтримати Україну.

"Росія сказала світові залишити Київ. Посол Норвегії та інші сказали: "Ми залишаємося". Ми додаємо гучності. 12 балів для України з кордону Норвегії та Росії. Ви не самі!" - написав блогер.

Варто зауважити, що фраза про 12 балів відсилає до системи оцінювання на пісенному конкурсі "Євробачення", де найвища оцінка традиційно означає максимальну підтримку учасника. У такий спосіб Крогстаг передав українцям символічне послання солідарності.

Як Jerry Heil відреагувала на відео

Співачка Jerry Heil не залишила допис без уваги та подякувала норвежцю за підтримку.

"А ти, насправді, танцюєш на краю цивілізації. Дякую тобі, знову і знову", - написала вона.

Як співачка відреагувала на підтримку норвежця (скриншот)





Як блогер раніше підтримував Україну

Варто додати, це не перший випадок, коли К'єтіл Крогстад публічно підтримує Україну через творчість.

Зокрема, 2025 року норвезький блогер записав спільне танцювальне відео з артистами Grand Kyiv Ballet під пісню Jerry Heil - "12 points". За його словами, ролик зібрав майже два мільйони переглядів, а серед глядачів було чимало українців.

Крогстад також розповідав, що отримував від них повідомлення зі словами вдячності: люди писали, що це відео допомогло їм емоційно пережити складний час.