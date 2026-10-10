Норвежский блогер поддержал Украину танцем под Jerry Heil на границе с Россией: реакция певицы

Как прокомментировал событие норвежский блоггер

Крогстаг обнародовал кадры, на которых эффектно танцует под песню Jerry Heil на фоне приграничной местности между Норвегией и Россией. Так он решил символически поддержать Украину.

"Россия сказала миру покинуть Киев. Посол Норвегии и другие сказали: "Мы остаемся". Мы добавляем громкости. 12 баллов для Украины с границы Норвегии и России. Вы не сами!" - написал блогер.

Следует заметить, что фраза о 12 баллах отсылает в систему оценивания на песенном конкурсе "Євробачення", где высокая оценка традиционно означает максимальную поддержку участника. Таким образом, Крогстаг передал украинцам символическое послание солидарности.

Как Jerry Heil отреагировала на видео

Певица Jerry Heil не оставила публикацию без внимания и поблагодарила норвежца за поддержку.

"А ты, на самом деле, танцуешь на краю цивилизации. Спасибо тебе, снова и снова", - написала она.

Как певица отреагировала на поддержку норвежца (скриншот)





Как блогер раньше поддерживал Украину

Это не первый случай, когда Кьетил Крогстад публично поддерживает Украину посредством творчества.

В частности, в 2025 году норвежский блогер записал совместное танцевальное видео с артистами Grand Kyiv Ballet под песню Jerry Heil - "12 points". По его словам, ролик собрал почти два миллиона просмотров, а среди зрителей было немало украинцев.

Крогстад также рассказывал, что получал от них уведомления со словами благодарности: люди писали, что это видео помогло им эмоционально пережить сложное время.