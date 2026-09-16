Ольга Сумська розповіла про реакцію Євгена Паперного на її зраду (відео)

Як почався роман Сумської та Борисюка

На момент знайомства з Борисюком Ольга Сумська була одружена з актором Євгеном Паперним. У подружжя вже була маленька донька Антоніна, а сама акторка продовжувала працювати в театрі.

Саме спільна робота на сцені стала початком історії кохання Сумської та Борисюка. Вони грали разом у виставі "Криваве весілля", і поступово професійні стосунки переросли в романтичні.

На той момент Борисюк уже був розлучений, а Сумська залишалася у шлюбі. Однак приховувати почуття ставало дедалі складніше - за словами акторки, оточення фактично бачило, що між ними відбувається.

"Та всі все бачили. Тому я навіть не розумію, як ми не стримувались, як нас несло. Ти летиш, ти робиш якісь божевільні вчинки", - пригадала артистка.

Як Євген Паперний дізнався про зраду

Таємний роман зрештою розкрився через, здавалося б, абсолютно незначну деталь.

Сумська носила у своїй сумочці фотографію Віталія Борисюка. Саме її й знайшов тодішній чоловік акторки.

"Я поклала собі в сумочку, і Євген Васильович Паперний знайшов цю фотографію в моїй сумці. І з цього почалося", - поділилася зірка.

За словами акторки, саме після цього її перший шлюб почав розпадатися. Вона зрештою залишила Паперного та обрала стосунки з Борисюком.

Як Сумська пережила зраду Борисюка

Через роки Ольга Сумська сама опинилася по інший бік історії про зраду. Акторка розповідала, що Віталій Борисюк також був їй невірним, однак подружжю вдалося зберегти шлюб.

За словами Сумської, важливу роль у цьому відіграла її вагітність: коли вона дізналася про зраду чоловіка, то саме чекала на доньку Анну. Артистка припускала, що без цієї новини їхні стосунки могли завершитися.

Пробачити Борисюка було непросто, але відверта розмова, визнання помилки з його боку та сильні почуття допомогли подружжю пройти кризу. Згодом, за словами Сумської, у них навіть настав своєрідний "другий медовий місяць".

Акторка також бачила у цій історії своєрідний життєвий бумеранг: вона вважала, що біль, якого колись завдала своєму першому чоловікові Євгену Паперному, згодом сама пережила у шлюбі з Борисюком.

Ольга Сумська та її чоловік Віталій Борисюк (фото: instagram.com/olgasumska)