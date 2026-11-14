Олександра Люта про зовнішність, синів і серіал "Жіночий лікар": "Не роблю жодних процедур"

– Яке рішення вашої героїні у новому сезоні ви б оскаржили?

– Не оскаржую жодного рішення Людмили Пишної. Ми, актори, є адвокатами своїх персонажів. Звісно, якщо не збігаються погляди персонажа з власними, доводиться навмисно адвокатувати, але мені не доводилось.

Крім того, впродовж 4 сезонів моя персонажка змінюється: в 1 сезоні Людмила Пишна наповнена хитрістю кар’єристки й категоричністю, у 2 і 3 - материнством і любов'ю, а в 4 - жіночою мудрістю, і тут ми з нею сходимось.

– Що на майданчику "Жіночий лікар. Нове життя" виходить легко, а до чого доводиться довго готуватися?

– З хорошою командою все легко. А команда хороша, підтримує.

– Чи буває, що вам пропонують схожих персонажів? У якому образі хотіли б себе спробувати?

– Мені пощастило грати різних персонажок у серіалах: екшн, драма, історична вікова роль. Їх об’єднує внутрішня сила, драма, справедливість, що відповідає моєму характеру. Хотіла б знятись у художньому фільмі, в ролі відомої історичної постаті.

– Яке зауваження на кастингу ви запам'ятали надовго?

Це швидше поради чи технічні підказки, коли вперше потрапляєш в знімальний процес. Наприклад: не зупиняти сцену, поки режисер не скаже "стоп, знято" - можуть виникнути цікаві моменти імпровізації, які потім дуже живі в готовому матеріалі.

– Сини дивляться ваші роботи? Наскільки чесно висловлюють свою думку?

– Сини бачать мої роботи, коли я їх дивлюсь по телевізору. Їм подобається. Також їх тішить, коли мене впізнають на вулиці та просять сфотографуватись.

– Що у стосунках для вас важливіше за красиві слова й подарунки?

– Щирість, відвертість, увага, повага і вірність, звісно.

– Яку пораду про зовнішність або вік ви більше не хочете чути?

– До порад я ставлюся спокійно, зрештою ми ж самі вирішуємо, які з них підходять, а які - ні.

У мене трохи інакше - мене просять порадити косметолога, до якого я ходжу, бо мені постійно дають на 10-15 років менше, ніж є насправді. Але я не роблю жодних процедур і косметолога не маю.

– Яка ваша остання спонтанна витівка вдалася настільки, що хочеться повторити?

– Подорож до Швейцарії. Це було спонтанно, без довгих роздумів і підготовок. Саме в цю пору, в жовтні минулого року, з гастролей за кордоном я продовжила подорож до подруги, яка там живе з 2022 року і дуже наполегливо мене запрошувала приїхати погостювати.

Чудове місто St.Gallen з неймовірно красивим собором St.Gallen Cathedral, який входить до складу Абатства Святого Галла і є пам'яткою ЮНЕСКО. В Абатстві розташована розкішна монастирська бібліотека - одна з найстаріших бібліотек світу, де зберігається манускрипт 12-13 століття.

Завдяки подрузі я побачила неймовірні краєвиди Швейцарських Альп і казкові озера з туркезовою (бірюзовою) водою. Дякую їй, величезне!

Що відомо про четвертий сезон "Жіночого лікаря. Нове життя"

СТБ та FILM.UA Group розпочали зйомки четвертого сезону медичної драми "Жіночий лікар. Нове життя". Продовження вперше виходитиме на телеканалі СТБ. Прем’єру запланували на 2027 рік.

До ролі акушера-гінеколога Михайла Гончара повернеться Андрій Ісаєнко. У житті його героя з’явиться Марина Яворська - жінка з минулого та нова завідувачка відділення. А військовий хірург Олесь Захарчук стане його суперником як у професійному, так і в особистому житті.

За анонсом творців, на героїв чекають нове керівництво, нові правила та непрості рішення. Окрім Олександри Лютої й Андрія Ісаєнка, у сезоні знімуться Зоряна Марченко, Андрій Федінчик, Євген Єфремов, Надія Левченко, Олексій Нагрудний та інші актори.