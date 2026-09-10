"Пізно": Вадим Олійник заінтригував фото у військовій формі та зі зброєю

Олійник показався у військовій формі

Вадим Олійник несподівано оприлюднив у Instagram Stories та Threads кілька фотографій, на яких постав у військовій формі. На одному зі знімків співак тримає зброю в руках, а на іншому перебуває в окопі.

Вадим Олійник (скриншот)

Артист не став супроводжувати кадри розгорнутим поясненням. Натомість до однієї з публікацій він додав запитання: "Що ви можете мені запропонувати?".

Олійник у військовій формі (скриншоти)

Такі фото швидко привернули увагу користувачів мережі. У підписників виникло припущення, що Олійник міг таким чином натякнути на мобілізацію або приєднання до українських захисників.

Вадим Олійник показав фото з окопу (скриншот)

Що відповів співак на запитання про мобілізацію

У коментарях підписники почали обговорювати можливу службу артиста. Один із користувачів запропонував йому мобілізуватися до "класного підрозділу".

На це Олійник відповів лише одним словом: "Пізно". Саме ця коротка репліка ще більше підігріла інтерес до ситуації, однак не дала чіткої відповіді щодо того, чи справді співак уже служить.

Скриншот відповіді Олійника

Інша користувачка запитала артиста, чи перебуває він у тому самому підрозділі, що й MELOVIN та Віталій Козловський. Олійник відповів: "Ні".

Скриншот відповіді Олійника

Водночас співак не уточнив, де саме зроблені фотографії та за яких обставин він опинився у військовій формі. Невдовзі після публікації кадри зникли з його сторінок в Instagram та Threads.

Попри це, користувачі вже встигли поширити фотографії в мережі, тому вони продовжують обговорюватися навіть після видалення оригінальних публікацій.

Наразі немає офіційного підтвердження того, що Олійник був мобілізований або вступив до конкретного військового підрозділу. Сам артист ситуацію додатково не коментував, тому робити однозначні висновки лише за оприлюдненими кадрами поки зарано.

Вадим Олійник мобілізувався чи ні (скриншот)

Хто такий Вадим Олійник

Вадим Олійник - український співак, ведучий, спортсмен та інфлюенсер. Він народився 19 березня 1988 року в селі Нелипівці Чернівецької області.

Широку популярність артист отримав після участі у другому сезоні української "Фабрики зірок". У 2008 році Олійник разом із Володимиром Дантесом став переможцем музичного талант-шоу, продюсером якого була Наталія Могилевська.

Після цього артисти виступали у складі гурту "ДіО.фільми". Дует також брав участь у телевізійних проєктах та екстремальних шоу, зокрема "Жорстоких іграх" та "Великих перегонах".

У 2015 році Олійник залишив "ДіО.фільми" та розпочав сольну кар'єру під ім'ям Oleynik. Того ж року він став номінантом музичної премії M1 Music Awards у категорії "Прорив року".

Окрім музики, артист розвиває власні медійні проєкти. У 2024 році він став автором і ведучим YouTube-проєкту "Чого хочуть чоловіки", а у 2025 році запустив "Чого хочуть жінки".

У 2026 році Олійник започаткував ще один YouTube-проєкт - "Троє в стінці", присвячений футболу.