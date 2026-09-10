"Поздно": Вадим Олейник заинтриговал фото в военной форме и с оружием
Украинский певец Вадим Олейник заинтриговал кадрами в военной форме с оружием и в окопе. Артист не объяснил их, а затем удалил фото, оставив подписчикам немало вопросов.
Styler разбирался, что известно о загадочных кадрах и действительно ли они могут свидетельствовать о службе певца.
Олейник показался в военной форме
Вадим Олейник неожиданно обнародовал в Instagram Stories и Threads несколько фотографий, на которых появился в военной форме. На одном из снимков певец держит оружие в руках, а на другом находится в окопе.
Артист не стал сопровождать кадры развернутым пояснением. К одной из публикаций он добавил вопрос: "Что вы можете мне предложить?".
Такие фотографии быстро привлекли внимание пользователей сети. У подписчиков возникло предположение, что Олейник мог таким образом намекнуть на мобилизацию или присоединение к украинским защитникам.
Что ответил певец на вопрос о мобилизации
В комментариях подписчики начали обсуждать возможную службу артиста. Один из пользователей предложил ему мобилизоваться в "классное подразделение".
На это Олейник ответил только одним словом: "Поздно". Именно эта короткая реплика еще больше подогрела интерес к ситуации, однако не дала четкого ответа относительно того, действительно ли певец уже служит.
Другая пользовательница спросила артиста, находится ли он в том же подразделении, что и MELOVIN и Виталий Козловский. Олейник ответил: "Нет".
В то же время певец не уточнил, где сделаны фотографии и при каких обстоятельствах он оказался в военной форме. Вскоре после публикации кадры исчезли с его страниц в Instagram и Threads.
Несмотря на это, пользователи уже успели распространить фотографии в сети, поэтому продолжают обсуждаться даже после удаления оригинальных публикаций.
Пока нет официального подтверждения того, что Олейник был мобилизован или вступил в конкретное военное подразделение. Сам артист ситуацию дополнительно не комментировал, поэтому делать однозначные выводы только по обнародованным кадрам пока рано.
Кто такой Вадим Олейник
Вадим Олейник - украинский певец, ведущий, спортсмен и инфлюэнсер. Родился 19 марта 1988 года в селе Нелиповцы Черновицкой области.
Широкую популярность артист получил после участия во втором сезоне украинской "Фабрики звезд". В 2008 году Олийнык вместе с Владимиром Дантесом стал победителем музыкального талант-шоу, продюсером которого была Наталья Могилевская.
После этого артисты выступали в составе группы "ДиО.фильмы". Дуэт также принимал участие в телевизионных проектах и экстремальных шоу, в частности "Жестоких играх" и "Большой гонке".
В 2015 году Олийнык покинул "ДиО.фильмы" и начал сольную карьеру под именем Oleynik. В этом году он стал номинантом музыкальной премии M1 Music Awards в категории "Прорыв года".
Помимо музыки артист развивает собственные медийные проекты. В 2024 году он стал автором и ведущим YouTube-проекту "Чего хотят мужчины", а в 2025 году запустил "Чего хотят женщины".
В 2026 году Олейник основал еще один YouTube-проект - "Трое в стенке", посвященный футболу.
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