Племінник Валерія Харчишина розвернув усі крісла на "Голосі країни": реакція Тіни Кароль (відео)

Що відомо про Максима Харчишина

Максим родом із Житомирської області. Попри те, що його дядько є відомим українським музикантом, хлопець прагне самостійно будувати кар'єру та заробляти гроші.

Перед виступом він розповів, що підробляв помічником на будівництві. Ґрунтував стіни, прибирав будівельне сміття та збивав плитку. Таку роботу Максим обрав, щоб мати змогу поєднувати заробіток із творчістю. За словами юнака, він ще змалечку вирішив, що виступатиме на великій сцені.

Перший досвід перед публікою хлопець отримав у сільському будинку культури. Тоді позитивна реакція глядачів додала йому впевненості та бажання розвиватися в музиці.

На сліпих прослуховуваннях Максим виконав пісню "Коко Шанель" гурту "Океан Ельзи". Його виступ сподобався всім чотирьом тренерам, які розвернули свої крісла та захотіли бачити молодого виконавця у своїх командах.

Як Валерій Харчишин підтримав племінника

Після виступу наставники поцікавилися прізвищем учасника та запитали, чи має він стосунок до лідера гурту "Друга Ріка". Максим підтвердив, що Валерій Харчишин - його дядько.

Сам музикант не зміг бути присутнім у студії через гастрольний тур, проте записав для племінника відеозвернення.

"На жаль, у мене тур і я не зможу бути присутнім, не зможу підтримати Максима. Але я знаю, що він найкращий", - сказав Харчишин.

Окрім відеопривітання, артист передав тренерам незвичайні подарунки - банки в'ялених помідорів, які виростив власноруч. Максим розповів, що допомагав дядькові з консервацією. Такий презент викликав усмішки та жарти серед наставників.

Максим з тренерами (фото: скриншот)

Чим здивувала Тіна Кароль

Подарунок від Харчишина став приводом для несподіваної розмови. Тіна Кароль зізналася, що теж захоплюється городництвом і вирощує помідори.

Після цього Кароль звернула увагу на зелені штани Максима, які збіглися за кольором із її сукнею, та пожартувала, що це може бути знаком.

"Мені дійсно імпонує твоє виконання, твій вайб. Це такий альтернативний попрок", - зазначила Кароль.

Співачка додала, що відчуває в Максимові потенціал великого музиканта, та запросила його до своєї команди.

Тіна Кароль (фото: скриншот)

Кого обрав Максим

Під час спілкування з наставниками Максим розповів, що вже має певний досвід у музиці. Він виступає на бек-вокалі в проєкті Валерія Харчишина із симфонічним оркестром, пише власні пісні та записав спільний трек із дядьком.

Але хлопець планує розвивати сольну кар'єру під сценічним ім'ям ODYN.

Після чотирьох розвернутих крісел перед Максимом був непростий вибір. Він зізнався, що не любить ситуацій, коли потрібно обирати між кількома варіантами.

Після недовгих вагань Максим визначився, з ким хоче продовжити участь у шоу.

"Я, напевно, хочу бути в команді Артема Пивоварова", - сказав він.

Пивоваров привітав Максима та запевнив, що вже має ідеї для їхньої подальшої роботи.