Покрова вже не 14 жовтня: коли українці відзначатимуть свято цього року
Покрову Пресвятої Богородиці у 2026 році в Україні відзначатимуть вже скоро. Після переходу на новий церковний календар дата свята змінилася, тож звичне для багатьох 14 жовтня більше не є днем Покрови.
Коли святкують Покров, розповідає Styler.
Коли Покрова у 2026 році
Покров Пресвятої Богородиці у 2026 році відзначатимуть у четвер, 1 жовтня.
Ця дата зазначена в церковному календарі Української греко-католицької церкви. Покрову 1 жовтня також відзначає Православна церква України за новоюліанським календарем.
Свято є одним із великих богородичних свят і присвячене події, пов'язаній із явленням Богородиці у Влахернському храмі в Константинополі.
Чому Покрову перенесли з 14 жовтня на 1 жовтня
Раніше в Україні Покрову традиційно відзначали 14 жовтня. Ця дата відповідала юліанському календарю, яким тривалий час користувалися українські церкви.
У 2023 році Православна церква України та Українська греко-католицька церква перейшли на новий календар для нерухомих свят. Через це Покрова змістилася на 13 днів раніше - з 14 на 1 жовтня.
Які ще свята припадають на 1 жовтня
Дата Покрови в Україні має ще один важливий контекст. 1 жовтня відзначають День захисників і захисниць України та День українського козацтва. Обидві дати офіційно внесені до календаря державних свят України.
День захисників і захисниць України раніше відзначали 14 жовтня - в один день із Покровою. Після зміни календарної дати державне свято також перенесли на 1 жовтня.
Таким чином, у 2026 році Покрова Пресвятої Богородиці, День захисників і захисниць України та День українського козацтва припадають на четвер, 1 жовтня.
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