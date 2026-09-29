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Люди 29 сентября 2026, 06:29

Покрова уже не 14 октября: когда украинцы будут отмечать праздник в этом году

Покров уже совсем скоро, но привычная дата 14 октября осталась в прошлом - в 2026 году праздник будут отмечать в другой день
Юлия Шиканова Юлия Шиканова Редактор-стажер Styler
Покрова 2026 (фото: Styler)
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Покров Пресвятой Богородицы в 2026 году в Украине будут отмечать уже скоро. После перехода на новый церковный календарь дата праздника изменилась, так что привычное для многих 14 октября больше не является днем Покрова.

Когда отмечают Покров, рассказывает Styler.

Когда Покрова в 2026 году

Покров Пресвятой Богородицы в 2026 году будут отмечать в четверг, 1 октября.

Эта дата отмечена в церковном календаре Украинской греко-католической церкви. Покров 1 октября также отмечает Православная церковь Украины по новомуюлианскому календарю.

Праздник является одним из великих богородичных праздников и посвящен событиям, связанным с явлением Богородицы во Влахернском храме в Константинополе.

Почему Покров перенесли с 14 октября на 1 октября

Ранее в Украине Покров традиционно отмечали 14 октября. Эта дата соответствовала юлианскому календарю, которым долгое время пользовались украинские церкви.

В 2023 году Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь перешли на новый календарь для неподвижных праздников. Из-за этого Покров сместился на 13 дней раньше - с 14 на 1 октября.

Какие еще праздники приходятся на 1 октября

Дата Покрова в Украине имеет еще один важный контекст. 1 октября отмечают День защитников и защитниц Украины и День украинского козачества. Обе даты официально внесены в календарь государственных праздников Украины.

День защитников и защитниц Украины ранее отмечали 14 октября - в один день с Покровом. После смены календарной даты государственный праздник также был перенесен на 1 октября.

Таким образом, в 2026 году Покров Пресвятой Богородицы, День защитников и защитниц Украины и День украинского козачества приходятся на четверг, 1 октября.

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