Тіна Кароль зворушила учасницю "Голосу країни" словами про окупований Луганськ

Чому Анна Ткаченко залишила рідний дім

До 2014 року Анна жила та працювала в Луганську. Вона виступала у місцевих розважальних закладах, займалася музикою та мала стабільний заробіток завдяки вокальній кар'єрі.

Однак звичне життя родини змінилося, коли постало питання безпеки дітей. Жінка вирішила не залишатися в місті та виїхати разом із родиною.

Збори були поспішними: Анна завантажила необхідні речі в автомобіль і вирушила в дорогу. Поїздка виявилася виснажливою, адже за кермом вона зупинялася лише для того, щоб погодувати дітей.

Зрештою родина дісталася Києва. Для Анни це означало не просто переїзд до іншого міста, а необхідність фактично починати професійне життя спочатку.

Як співачка відновлювала музичну кар'єру після переїзду

У столиці Анна опинилася без звичних контактів і знайомств у музичному середовищі. Вона не знала місцевих виконавців, не мала налагоджених зв'язків і не розуміла, з чого почати пошук нових можливостей.

Попри труднощі, вокалістка вирішила не відмовлятися від улюбленої справи. Вона пообіцяла собі продовжувати займатися музикою та поступово повертатися до виступів.

"Ми з родиною приїхали до Києва. Чуже місто. Я нікого з музикантів тут не знаю, куди йти. Але я пообіцяла собі, що я не зупинюсь", - розповіла учасниця шоу.

Анна почала формувати музичні колективи, працювати над новими композиціями та шукати можливості знову виступати перед публікою.

Сьогодні вона виховує двох доньок і хоче власним прикладом показати їм, що навіть після складних життєвих обставин не потрібно відмовлятися від того, що справді важливо.

Саме тому участь у "Голосі країни-14" стала для співачки можливістю не лише заявити про себе, а й продовжити шлях у музиці.

Тіна Кароль підтримала Анну Ткаченко

Виконавиця заспівала пісню Lama "Знаєш, як болить". Під час виступу на сцені "Голосу країни" Анна не змогла повністю приховати пережиті емоції. Її історія та реакція під час розмови з тренерами не залишили байдужою Тіну Кароль.

Співачка помітила хвилювання учасниці та вирішила підтримати її. Тренерка дала зрозуміти, що Анні не потрібно приховувати свої почуття чи намагатися здаватися сильнішою, ніж вона є насправді.

"Луганськ - це Україна", - наголосила Кароль.

Після цього наставниця обійняла вокалістку. Анна подякувала за підтримку, яка стала для неї важливою в емоційно непростий момент.

Тіна Кароль також звернулася до мешканців Луганщини, Донбасу та Харківщини, які продовжують переживати наслідки окупації та бойових дій.

"Я хочу звернутися до всіх людей з Луганського регіону, з Донбасу, з Харківської області, з усіх тих містах, де окупація, де йдуть бої сьогодні. Ми єдині, ми поруч. Я вірю в те, що Україна буде стійкою", - наголосила співачка.

Крім того, тренерка висловила вдячність українським військовим, які захищають країну, та закликала не втрачати віри в Україну.

У якій команді продовжить участь Анна Ткаченко

Виступ Анни Ткаченко завершився успішно: вокалістка пройшла до наступного етапу "Голосу країни-14".

Надалі вона продовжить участь в команді Тіни Кароль, яка єдина повернулася до неї. Для співачки це можливість розвиватися, працювати з досвідченою наставницею та знову заявити про себе на великій сцені.