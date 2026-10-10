Цибульська висловилася про дуети з російськими артистами на "Фабриці" та зв'язок Бодянського з Кіркоровим

Цибульська про дуети з російськими артистами

За словами Ольги, на той час український і російський шоу-бізнес фактично існували в спільному просторі. Вона порівняла тодішню сцену з радянською естрадою, коли артистів із різних республік показували в одних телепроєктах.

"Я скажу, що тоді весь шоу-бізнес був одним шоу-бізнесом і сцена вся така була загальна, як у Радянському Союзі. Як, наприклад, "Пісня року", яку ми всі тоді дивилися. Яку транслювали по центральних каналах", - пояснила співачка.

Цибульська наголосила, що не пам'ятає ситуацій, коли їй нав'язували конкретного російського виконавця, а вона відмовлялася від спільного виступу саме через його походження.

"Тому такого, щоб нам нав'язували, а я казала: "Ой, це російський артист" і відмовлялася - ні. Тим паче, що у нас тоді були і українські артисти, і з Росії артисти", - згадала вона.

Водночас, за словами артистки, вибір партнерів і пісень не завжди був справедливим. Іноді їй хотілося виступати з іншим виконавцем, але рішення ухвалювали не на її користь.

"Я бачила, що комусь там обирають кращу партію, а тобі підсувають, що лишилося. Такі періоди були. Вони мене дратували. Але це минуле. Тоді була така реальність. І буде нечесно говорити, що все було інакше. Зараз, звичайно, було б категорично інакше все", - сказала вона.

Що Цибульська сказала про чутки щодо Бодянського та Кіркорова

Окремо співачка прокоментувала чутки, що її партнер по проєкту Олександр Бодянський нібито був протеже російського співака Філіпа Кіркорова.

Цибульська підтвердила, що чула такі розмови, однак не пригадує прямих доказів особливого покровительства з боку Кіркорова.

"Такі чутки справді були, і це я також чула. Але, мені здається, якби він був протеже Кіркорова, то в нього би склалася артистична кар'єра. А, судячи з усього, це були тільки плітки, принаймні, при мені якихось таких прямих допомог чи контактів не було", - розповіла артистка.

Водночас вона пригадала період, коли учасники представляли Україну на міжнародному конкурсі. Тоді, за її словами, Кіркоров допомагав їм із костюмами та репетиціями.

Однак після початку війни ставлення співачки до нього змінилося. Вона заявила, що події 2014 року та повномасштабне вторгнення змусили її інакше оцінити ті обставини.

"Сьогодні складно згадувати із вдячністю ті моменти", - зазначила Ольга.

Як Бодянський відреагував на початок війни

Співачка також розповіла, що після початку війни отримала повідомлення від Бодянського. За її словами, він пояснював події тим, що "планети не так зійшлися", і називав ситуацію "переходом у нову реальність", яку вона нібито згодом зрозуміє.

"Що я з часом зрозумію, що все на благо. Він був посланий на "три літери", звичайно, і більше після того ми не спілкувалися жодного разу", - заявила артистка.

Ольга додала, що раніше Бодянський, на її думку, щиро грав роль людини, яка її любить. Проте його повідомлення після початку війни стало для неї межею, після якої спілкування припинилося.

Що відомо про участь Цибульської у першій "Фабриці"

Ольга Цибульська взяла участь у першому сезоні української "Фабрики зірок" у 2007 році. Вона виступала в дуеті "Небезпечні зв'язки" з Олександром Бодянським, і разом вони здобули перемогу в шоу. На той час проєкт був одним із помітних музичних телешоу, яке давало молодим виконавцям можливість заявити про себе та познайомитися з представниками індустрії.

Після перемоги Цибульська та Бодянський продовжили виступати разом, записували пісні та знімали кліпи. Їхній творчий союз згодом розпався: Бодянський повернувся до Росії, а співачка зосередилася на кар'єрі в Україні.

Цибульська також розповідала, що після участі в шоу певний час не хотіла, аби її сприймали виключно як колишню учасницю "Фабрики", адже прагнула розвиватися як самостійна артистка.