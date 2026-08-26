Вітвіцька вперше, а Федишин втретє: які українські зірки скоро стануть мамами

Катерина та Володимир Остапчуки

У родині Остапчуків очікується поповнення. 26 серпня подружжя оголосило, що чекає на ще одну дитину, опублікувавши спільне відео.

"Наша благословенна маленька сім'я +1", - лаконічно написали вони.

Катерина також розповіла, що вже знає стать майбутньої дитини та найближчими днями планує поділитися цією інформацією з підписниками.

Для подружжя це буде друга спільна дитина. Вони вже виховують сина Тимофія, якому в грудні виповниться 2 роки.

До слова, ще в липні 26-річна Катерина говорила, що хоче щонайменше трьох дітей. За її словами, материнство непросте, але любов до дітей того варта.

Нині родина живе в Канаді. На початку червня Остапчуки разом із сином переїхали до Монреаля, де орендували будинок і придбали автомобіль.

До речі, Володимир є багатодітним батьком. Його старші діти від першого шлюбу з Оленою Войченко проживають в Торонто. Після переїзду він отримав можливість частіше бачитися з донькою Емілією та сином Еваном.

Ірина Федишин

19 серпня про вагітність оголосила 39-річна співачка Ірина Федишин. Артистка опублікувала відео, в якому продемонструвала округлий животик і повідомила, що разом із чоловіком Віталієм Човником чекає на третю дитину.

"Час відкрити наш секрет. Скоро наша сім'я стане більшою", - написала Федишин.

Співачка зізналася, що проживає особливий і щасливий момент уже втретє. Вона також зазначила, що пологи вже не за горами.

Ірина та Віталій у шлюбі 20 років, вони виховують двох синів - Юрія та Олега. Стать майбутньої дитини пара поки не розкриває.

Цікаво, що ще у квітні 2026 року Федишин говорила про можливе поповнення в родині. Тоді вона розповідала, що її чоловік мріє про доньку.

Міла Сивацька

Українська акторка Міла Сивацька готується вперше стати мамою. Про вагітність вона оголосила ще у квітні, опублікувавши стильне відео з округлим животиком і лаконічним написом "+1".

Згодом акторка розсекретила, що разом із чоловіком Сергієм чекає на донечку. Наразі Сивацька перебуває на останніх тижнях вагітності, і поповнення може статися вже з дня на день.

Пара познайомилася випадково в аеропорту Жуляни. Міла та Сергій одружилися у 2024 році, а наприкінці того ж року переїхали жити до Іспанії.

Сивацька відома за ролями в українських серіалах та фільмах, зокрема "Мереживо долі", "Хороший хлопець", "Гарант" та "Останній богатир". У дитинстві вона також займалася спортивними бальними танцями й брала участь у музичних телепроєктах.

Міла Сивацька (фото: instagram.com/mila_sivatskaya)

Соломія Вітвіцька

46-річна телеведуча Соломія Вітвіцька вперше стане мамою. Разом із чоловіком, військовослужбовцем Олексієм Ситайлом, вона очікує на народження сина вже у вересні.

Про вагітність Вітвіцька повідомила у квітні 2026 року. Для телеведучої ця новина стала приємною несподіванкою - за її словами, про вагітність вона дізналася майже на третьому місяці.

Згодом Соломія та Олексій розповіли, що чекають на хлопчика. Ім'я для майбутнього сина пара поки не обрала.

У червні закохані офіційно стали подружжям. Камерне весілля вони влаштували на Закарпатті в колі найближчих людей.

Історія їхніх стосунків почалася зі спільної волонтерської справи. Олексій, який після початку повномасштабної війни долучився до ЗСУ, звернувся до Вітвіцької по допомогу для свого підрозділу. Так і зав'язалося їхнє спілкування, яке незабаром переросло в романтичні відносини.

Телеведуча насолоджується вагітністю в 46 років (фото instagram.com/solomiyavitvitska)

Катерина Тишкевич

Акторка Катерина Тишкевич та її чоловік Валентин Томусяк готуються вперше стати батьками. Про вагітність подружжя повідомило у червні, а стать дитини вони вже знають - пара чекає на хлопчика.

За словами Тишкевич, вагітність настала майже одразу після того, як вони свідомо вирішили стати батьками. Подружжя заздалегідь підготувалося до цього кроку, зокрема придбало будинок та облаштувало місце для майбутньої дитячої кімнати.

Початок вагітності виявився непростим: на восьмому тижні Катерина пережила сильну кровотечу та провела тиждень у лікарні. Наразі, за її словами, вагітність перебігає добре, а народження дитини очікується в середині осені.

Тишкевич і Томусяк разом із 2015 року, а у 2019-му офіційно одружилися. Широку популярність акторці принесла головна роль у серіалі "Безсмертник".

Катерина Тишкевич та Валентин Томусяк (фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych)