"Вони не здатні вилікуватися": телеведучий Олексій Суханов виніс остаточний вирок майбутньому РФ

Що думає Суханов з приводу примирення РФ та України

"Для мене особисто територія на світовій мапі під назвою Російська Федерація викреслена назавжди", - безапеляційно заявив ведучий.

"Діагноз", який не залишає надій

Олексій Суханов, який народився і прожив значну частину життя в Росії, стверджує, що добре знає ментальність та історичні особливості цієї країни. За його словами, російське суспільство та держава просто не здатні до якісних трансформацій.

"Я народився там, я знаю: вони неспроможні вилікуватися раз і назавжди. Там не було жодного випадку в історії так званої Росії, який би вона продемонструвала на користь свого розвитку. Були спалахи, але вони були нетривалими", - пояснює Суханов.

Ведучий наголошує, що такі історичні гойдалки є прямим свідченням того, що РФ апріорі недієздатна як демократична держава.

"Про демократію там взагалі не йдеться, там ніколи демократії не було!" - резюмував він.

Чому слова Суханова мають особливу вагу

Категоричність Олексія Суханова підкріплена його власними вчинками. Ведучий переїхав працювати до Києва ще у 2012 році, а з початком російської агресії у 2014-му остаточно обрав сторону правди.

Він вивчив українську мову, повністю відмовився від спілкування російською в ефірах, розірвав зв'язки з родичами в РФ, які отруєні пропагандою, та публічно знищив свій російський паспорт.

Напередодні повномасштабного вторгнення Суханов офіційно отримав громадянство України, довівши свою відданість не словом, а ділом.