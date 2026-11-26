Чи може Стрельніков зустріти на фронті знайомих

Сергій зізнався, що допускав можливість зустріти на фронті знайомих людей, зокрема колег-акторів, які опинилися по інший бік поля бою. Однак, на його думку, у такій ситуації вже не буде про що говорити.

"Так, звісно, що гіпотетично такі думки приходили до мене. Але я думаю, що при зустрічі там буде не до розмов - ось і все. Та й говорити немає про що. Насправді", - сказав актор.

Чому Сергій припинив спілкування з рідним дядьком у РФ

Стрельніков також розповів про рідного дядька - брата свого покійного батька, який мешкає в російській Калузі. Вони не спілкуються вже третій рік. За словами актора, саме ця історія стала для нього каталізатором.

"Як колись дуже хотів так просто пояснити їм, що сталось. Бо вони вже 5 рік не можуть зрозуміти, в чому їхня вина. Це не може зрозуміти мій дядько, який живе у Калузі. Я з ним не спілкуюсь вже третій рік. Але саме він став каталізатором. Це рідний брат мого батька покійного, який слава Богу не дожив до цього всього", - поділився Стрельніков.

Актор згадав і власноруч написані рядки, у яких висловив своє ставлення до росіян та війни проти України.

"І от скажіть. Вам все це було треба? Вас тут січуть, неначе сидорових кіз. Вас мамкам відправляють у пакетах - а це ще не запрацював ленд-ліз. Ви справді думали, що варто так чинити? Вриватись серед ночі і вбивать? І після того вас тут мали зрозуміти? Ви - нація де**лів, вашу мать! І я відверто хочу вам накинуть: була в мені на половину ваша кров. Тепер її нема, ви її розчинили... Лишилось лише прізвище на "ков" - це все", - процитував Стрельніков.

На запитання, чи отримав він відповідь від родичів, актор відповів негативно.

"Ні. Їм не потрібні відповіді. На жаль. Ні... Ну, що ж... Їм із цим жити. Вони навіть не розуміють, що вони зробили з українською нацією", — сказав Стрельніков.

Що відомо про походження актора

Сергій Стрельніков народився 13 листопада 1979 року в селищі Дмитрівка Тамбовської області Росії. Коли майбутньому акторові було два роки, його родина переїхала до України.

Однак частина його професійної кар'єри все ж була пов'язана з російським кінематографом. Зокрема, Стрельніков зіграв головну роль Василя Чапаєва в серіалі "Пристрасті за Чапаєм" (2012), Григорія Орлова в історичному серіалі "Катерина" (2014), а також знімався в серіалах "Купрін" (2014) та "Трюкач" (2015).

Пізніше актор неодноразово говорив, що відмовився від цього етапу кар'єри. В інтерв'ю він заявляв, що не показуватиме синові свої роботи в російських фільмах, зокрема "Пристрасті за Чапаєм" і "Катерину", та називав це свідомим рішенням.

Водночас Стрельніков наголошував, що викреслив цю частину своєї біографії та вважає, що російської крові в ньому більше немає.