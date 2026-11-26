Может ли Стрельников встретить на фронте знакомых

Сергей признался, что допускал возможность встретить на фронте знакомых людей, в частности, коллег-актеров, оказавшихся по другую сторону поля боя. Однако, по его мнению, в такой ситуации уже не о чем будет говорить.

"Да, конечно, что гипотетически такие мысли приходили ко мне. Но я думаю, что при встрече там будет не до разговоров - вот и все. Да и говорить не о чем. На самом деле", - сказал актер.

Почему Сергей прекратил общение с родным дядей в РФ

Стрельников также рассказал о родном дяде - брате своего покойного отца, проживающем в российской Калуге. Они уже не общаются третий год. По словам актера, именно эта история стала для него катализатором.

"Как же мне когда-то хотелось просто объяснить им, что произошло. Потому что они уже пятый год не могут понять, в чём их вина. Этого не может понять и мой дядя, который живёт в Калуге. Я с ним уже третий год не общаюсь. Но именно он стал катализатором. Это родной брат моего покойного отца, который, слава Богу, не дожил до всего этого", - поделился Стрельников.

Актер вспомнил и собственноручно написанные строчки, в которых выразил свое отношение к россиянам и войне против Украины.



"И вот скажите: вам всё это было нужно? Вас здесь бьют, словно сидоровых коз. Вас мамкам отправляют в пакетах - а это ещё ленд-лиз не заработал. Вы действительно думали, что так можно поступать? Врываться среди ночи и убивать? И после этого вас здесь должны были понять? Вы - нация дебилов, вашу мать! И я откровенно хочу вам сказать: была во мне наполовину ваша кровь. Теперь её нет, вы её растворили... Осталась только фамилия на "ков" - и всё", - процитировал Стрельников.

На вопрос, получил ли он ответ от родственников, актер ответил отрицательно.

"Нет. Им не нужны ответы. К сожалению. Нет... Ну, что ж... Им с этим жить. Они даже не понимают, что они сделали с украинской нацией", - сказал Стрельников.

Что известно о происхождении актера

Сергей Стрельников родился 13 ноября 1979 года в поселке Дмитровка Тамбовской области России. Когда будущему актеру было два года, его семья переехала в Украину.

Однако часть его профессиональной карьеры все же была связана с российским кинематографом. В частности, Стрельников сыграл главную роль Василия Чапаева в сериале "Страсти по Чапаю" (2012), Григория Орлова в историческом сериале "Екатерина" (2014), а также снимался в сериалах "Куприн" (2014) и "Трюкач" (2015).

Позже актер неоднократно говорил, что отказался от этого этапа карьеры. В интервью он заявлял, что не будет показывать сыну свои работы в российских фильмах, в частности "Страсти по Чапаю" и "Екатерину", и называл это осознанным решением.

При этом Стрельников подчеркивал, что вычеркнул эту часть своей биографии и считает, что русской крови в нем больше нет.