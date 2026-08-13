Загадка з 1940-х років: онук помітив сучасний смартфон у руках свого дідуся-солдата

Історія з фото часів Другої світової війни

За словами автора, під час перегляду старих сімейних фотографій разом із братом вони звернули увагу на річ у лівій руці дідуся Джорджа. Вони заявили, що цей прямокутний предмет має просто неймовірну схожість із сучасним смартфоном.

Відеоролик із зумуванням таємничого гаджета швидко зацікавив аудиторію та зібрав понад 16 тисяч вподобань.

Що думають користувачів мережі

Попри інтригуючу теорію про подорожі в часі, більшість глядачів швидко знайшли прогалини в цій неперевіреній гіпотезі. У коментарях користувачі запропонували набагато логічніші та більш раціональні пояснення того, що саме міг тримати в руках солдат.

Фото часів Другої світової війни (фото: Jimmy The Filmmaker)

Найпопулярніші версії зводяться до того, що це звичайне компактне дзеркальце. У ті часи такі предмети мали цілком практичне застосування. Їх могли використовувати як для передачі сигналів азбукою Морзе за допомогою сонячних зайчиків, так і для звичайного гоління у польових умовах.

Деталі, які розкривають правду

Версія з ранковими гігієнічними процедурами виглядає найбільш правдоподібною, якщо уважно придивитися до інших деталей на фотографії.

Контекст знімка повністю спростовує теорію про смартфон:

на плечі "дідуся Джорджа" акуратно накинутий рушник;

в іншій руці чоловік тримає бляшанку з водою;

поза та навколишні предмети вказують на підготовку до вмивання.

Таким чином, те, що здалося сучасним користувачам айфоном, виявилося звичайним набором для гоління з минулого століття.