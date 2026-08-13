Загадка из 1940-х годов: внук заметил современный смартфон в руках своего дедушки-солдата

История с фото времен Второй мировой войны

По словам автора, при просмотре старых семейных фотографий вместе с братом они обратили внимание на вещь в левой руке дедушки Джорджа. Они заявили, что этот прямоугольный предмет имеет просто невероятное сходство с современным смартфоном.

Видеоролик с удивлением таинственного гаджета быстро заинтересовал аудиторию и собрал более 16 тысяч пристрастий.

Что думают пользователей сети

Несмотря на интригующую теорию о путешествиях во времени, большинство зрителей быстро нашли пробелы в этой непроверенной гипотезе. В комментариях пользователи предложили гораздо более логичные и более рациональные объяснения того, что мог держать в руках солдат.

Фото времен Второй мировой войны (фото: Jimmy The Filmmaker)

Самые популярные версии сводятся к тому, что это простое компактное зеркальце. В то время такие предметы имели вполне практическое применение. Их могли использовать как для передачи сигналов азбукой Морзе с помощью солнечных кроликов, так и для обычного бритья в полевых условиях.

Детали, раскрывающие правду

Версия с утренними гигиеническими процедурами выглядит наиболее правдоподобной, если внимательно посмотреть другие детали на фотографии.

Контекст снимка полностью опровергает теорию о смартфоне:

на плече "дедушки Джорджа" аккуратно накинуто полотенце;

в другой руке мужчина держит банку с водой;

вне и окружающие предметы указывают на подготовку к умыванию.

Таким образом, то, что показалось современным пользователям айфоном, оказалось обычным набором для бритья из прошлого века.