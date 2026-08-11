"Заклеюємо рот скотчем, щоб не їсти": Поляковій нагадали скандальні слова про збори для ЗСУ

Чому дісталося саме Олі Поляковій

Аміль опублікував старе відео зі співачкою Полякової і її скандальною заявою. Музикант саркастично пояснив, як їхньому гурту вдається передавати на потреби ЗСУ десятки мільйонів гривень.

"Коли ви бачите у нас звіти з десятками мільйонів гривень, привезених з благодійних турів, знайте: ми в турах між концртами заклеюєм рот строїтєльним скотчем, щоб не їсти", - пожартував Аміл.

У коментарях під дописом Насірова користувачі миттєво згадали скандальну заяву Олі Полякової.

Йдеться про ролик, у якому поп-діва емоційно виправдовувалася, чому артисти не можуть віддавати всі 100 відсотків прибутку з концертів на армію.

Тоді Полякова скаржилася, що музикантам, технічному персоналу та самим співакам "треба за щось харчуватися" та утримувати свої сім'ї. Цей яскравий контраст у підходах до благодійності викликав нову хвилю критики на адресу співачки.

Різниця у підходах до заробітку

Насіров наголосив на надзвичайно важливій деталі. Він зазначив, що їхня медійність у десятки разів менша, ніж у топових артистів, проте гурт заробляє.

"Так і шоб ви розуміли, в нас медійність в десятки разів менша, але ми реально відносно непогано заробляємо на рекламі, корпоративах, стрімінгах. Тому і віддаємо все з концертів на армію. І те, що більшість артистів умудряються ще бідкатись, то це прям..." - обурився він.

Саме цей прибуток дозволяє їм віддавати абсолютно всі кошти з продажу квитків на допомогу українським військовим.

Позиція музиканта знайшла величезний відгук серед українців у коментарях. Користувачі масово підтримують чесність та прозорість зборів гурту "Курган & Agregat".

Багато хто зазначає, що скарги відомих артистів на брак грошей виглядають максимально цинічно. Деякі коментатори, як-от співачка Даніела Заюшкіна з Vivienne Mort, зізналися, що від таких виправдань їм "фізично стає погано".