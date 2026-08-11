rbc.ua
Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Головна Люди "Заклеюємо рот скотчем, щоб не їсти": Поляковій нагадали скандальні слова про збори для ЗСУ
Люди 11 серпня 2026, 13:54

"Заклеюємо рот скотчем, щоб не їсти": Поляковій нагадали скандальні слова про збори для ЗСУ

Гурт "Курган & Agregat" присоромив українських зірок за збори
Людмила Жукова Людмила Жукова Редактор Styler
Олю Полякову згадали через старе відео (фото: polyakovamusic)
Поділитися:

Тема заробітків українських артистів під час війни знову опинилася в центрі бурхливого обговорення. Цього разу хвилю обурення запустив соліст гурту "Курган & Agregat" Аміл Насіров.

Styler розповідає, як артист різко висловився в Threads про зірок першого ешелону, які скаржаться на фінансові труднощі під час проведення благодійних концертів.

Чому дісталося саме Олі Поляковій

Аміль опублікував старе відео зі співачкою Полякової і її скандальною заявою. Музикант саркастично пояснив, як їхньому гурту вдається передавати на потреби ЗСУ десятки мільйонів гривень.

"Коли ви бачите у нас звіти з десятками мільйонів гривень, привезених з благодійних турів, знайте: ми в турах між концртами заклеюєм рот строїтєльним скотчем, щоб не їсти", - пожартував Аміл.

У коментарях під дописом Насірова користувачі миттєво згадали скандальну заяву Олі Полякової.

Йдеться про ролик, у якому поп-діва емоційно виправдовувалася, чому артисти не можуть віддавати всі 100 відсотків прибутку з концертів на армію.

Тоді Полякова скаржилася, що музикантам, технічному персоналу та самим співакам "треба за щось харчуватися" та утримувати свої сім'ї. Цей яскравий контраст у підходах до благодійності викликав нову хвилю критики на адресу співачки.

Різниця у підходах до заробітку

Насіров наголосив на надзвичайно важливій деталі. Він зазначив, що їхня медійність у десятки разів менша, ніж у топових артистів, проте гурт заробляє.

"Так і шоб ви розуміли, в нас медійність в десятки разів менша, але ми реально відносно непогано заробляємо на рекламі, корпоративах, стрімінгах. Тому і віддаємо все з концертів на армію. І те, що більшість артистів умудряються ще бідкатись, то це прям..." - обурився він.

Саме цей прибуток дозволяє їм віддавати абсолютно всі кошти з продажу квитків на допомогу українським військовим.

Позиція музиканта знайшла величезний відгук серед українців у коментарях. Користувачі масово підтримують чесність та прозорість зборів гурту "Курган & Agregat".

Багато хто зазначає, що скарги відомих артистів на брак грошей виглядають максимально цинічно. Деякі коментатори, як-от співачка Даніела Заюшкіна з Vivienne Mort, зізналися, що від таких виправдань їм "фізично стає погано".

Оля Полякова
Читайте також Як зберегти наживку свіжою довше: бюджетні хитрощі, які знають лише досвідчені рибалки 11 серпня 2026, 13:23 Жодного оцту: швидкий рецепт хрустких помідорів у банці з маленьким секретом 11 серпня 2026, 12:45 Ці знаки Зодіаку не вміють поступатися: все псує їхня впертість 11 серпня 2026, 12:14 Гроші на вітер: 4 речі, які жінкам заборонено купувати навіть із величезною знижкою 11 серпня 2026, 11:34
Більше цікавого
Гороскопи Не ігноруйте ці знаки: 9 прикмет, які віщують гроші 11 серпня 2026, 10:42
Корисне Зіпсують усю працю: які кришки категорично не можна купувати для консервації 11 серпня 2026, 10:04
Корисне Цю справу мають робити всі садівники до 10 ранку: критично важливо 11 серпня 2026, 09:23
Люди "Хто перший засне, той може не спати": мами назвали смішні хитрощі, які рятують від дитячих істерик 11 серпня 2026, 09:01
Тренди Знайди зайвий предмет і перевір уважність: цю головоломку важко "розкусити" з першого погляду 11 серпня 2026, 08:14