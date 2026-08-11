"Заклеиваем рот скотчем, чтобы не есть": Поляковой напомнили скандальные слова о сборах для ЗСУ

Почему досталось именно Оле Поляковой

Амилт опубликовал старое видео с певицей Поляковой и ее скандальным заявлением. Музыкант саркастически объяснил, как их группе удается передавать на нужды ВСУ десятки миллионов гривен.

"Когда вы видите у нас отчеты с десятками миллионов гривен, привезенных из благотворительных туров, знайте: мы в турах между концертами заклеиваем рот строильным скотчем, чтобы не есть", - пошутил Амил.

В комментариях под постом Насирова пользователи мгновенно вспомнили скандальное заявление Оли Поляковой.

Речь идет о ролике, в котором поп-дива эмоционально оправдывалась, почему артисты не могут отдавать все 100 процентов прибыли с концертов в армию.

Полякова жаловалась, что музыкантам, техническому персоналу и самим певцам "надо за что-то питаться" и содержать свои семьи. Этот яркий контраст в подходах к благотворительности вызвал новую волну критики в адрес певицы.

Разница в подходах к заработку

Насиров отметил чрезвычайно важную деталь. Он отметил, что их медийность в десятки раз меньше, чем у топовых артистов, однако группа зарабатывает относительно неплохо благодаря рекламе, корпоративам и стриминговым платформам.

"Да и чтоб вы понимали, у нас медийность в десятки раз меньше, но мы реально относительно неплохо зарабатываем на рекламе, корпоративах, стримингах. Поэтому и отдаем все с концертов на армию. И то, что большинство артистов умудряются еще плакаться, так это прямо..." - возмутился он.

Именно эта прибыль позволяет им отдавать абсолютно все средства с продажи билетов на помощь украинским военным.

Позиция музыканта нашла огромный отклик среди украинцев в комментариях. Пользователи массово поддерживают честность и прозрачность собрания группы Курган & Agregat.

Многие отмечают, что жалобы известных артистов на нехватку денег выглядят максимально цинично. Некоторые комментаторы, такие как певица Даниэла Заюшкина из Vivienne Mort, признались, что от таких оправданий им "физически становится плохо".