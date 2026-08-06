Жінка зробила "капсулу часу" й сховала її у своєму домі: навіщо і що там всередині

Будинок зі своєю історією

Будинку Ані вже багато років. Під час ремонту вони з чоловіком знаходили старі британські пенні - монети, які десятиліттями лежали в щілинах і під підлогою. Саме ці знахідки й надихнули на ідею "капсули".

Аня поклала у скриню плитку з кухні, яка була в будинку ще з часу його побудови і чудово збереглася за 75 років. Туди ж пішли старі пенні, знайдені під час ремонту, і українські гривні. Блогерка оновила колекцію монет, аби потім комусь було цікавіше роздивлятися усі ці скарби.

Окремо вона зібрала цілу пачку фотографій процесу ремонту. На покрокових і атмосферних світлинах видно, як змінювався простір, що робила родина та скільки зусиль вони доклали для цієї оселі

Що радять підписники

Відео вже почало збирати коментарі і люди активно підключились до обговорення. "Капсула часу" може отримати нові предмети.

Хтось порадив написати лист від руки, про своє звичайне життя просто зараз і про те, як виглядає звичайний день. Інші запропонували покласти своє фото, майбутнім власникам оселі буде дуже цікаво побачити людей, які там жили до них.

Де буде зберігатися "капсула часу"

Скриньку Аня планує вмурувати у стіну. Це дуже цікава ідея, яка сподобається всім, хто хоч раз мріяв знайти якийсь скарб.

"Готую капсулу часу, стає трохи сумно, адже можливо її знайдуть коли будинку вже не буде, а можливо і ніколи. Сподіваюсь будинок простоїть ще багато років і капсулу знайдуть ті, хто буде збільшувати простір будинку", - написала вона.