Zi Faámelu оголосила про зміни у творчому житті: чим займеться учасниця "Фабрики зірок"

Борис Апрєль анонсував власне шоу

Zi Faámelu - саме такий творчий псевдонім зараз має Борис Апрєль - представила авторський проєкт The Zi Faámelu Show, який виходитиме на YouTube. Прем'єра запланована на 8 листопада 2026 року, а нові випуски з'являтимуться щонеділі.

Артистка зізналася, що протягом багатьох років мріяла про власне токшоу. Її завжди приваблювали відверті розмови, особисті історії гостей та атмосфера телевізійних студій.

Але з часом вона зрозуміла, що не обов'язково чекати запрошення від продюсерів, адже створити власний майданчик для спілкування можна самостійно.

"Ера соціальної ізоляції офіційно завершилася!" - написала Zi Faámelu у своєму Instagram.

За словами виконавиці, новий проєкт стане місцем для щирих розмов про кохання, стосунки, особистісні зміни та пошук себе.

"Навіщо чекати, поки хтось дасть мені сцену, якщо я можу створити власну - місце, де зможу бути собою на повну, найбільш справжньою та відкритою?" - пояснила артистка.

Zi Faámelu також пообіцяла глядачам багато особистих історій, гумору та несподіваних зізнань.

Який вигляд має артистка зараз

Анонс нового шоу Zi Faámelu супроводила свіжими світлинами та промороликом, у яких продемонструвала свій нинішній образ.

Артистка зберегла впізнавану світлу зачіску, однак тепер віддає перевагу короткому волоссю з об'ємною укладкою. Її образ доповнюють виразний макіяж та елегантне вбрання.

Куди зник Борис Апрєль і що відомо про артиста

Широку популярність Борис Апрєль здобув у 2008 році завдяки участі у другому сезоні української "Фабрики зірок".

Виконавець запам'ятався глядачам незвичайним сценічним образом, світлим волоссям та піснями "Звёздный воин" і "Космос, прием".

Борис Апрель ( фото з відкритих джерел)

У 2018 році артистка повернулася на українське телебачення під ім'ям Зіанджа. Тоді вона взяла участь у восьмому сезоні "Голосу країни" та відкрито розповіла про свою гендерну ідентичність.

Зіанджа ( фото: 1+1 media)

Згодом виконавиця почала використовувати нове творче ім'я - Zi Faámelu.

У жовтні 2026 року Zi Faámelu несподівано нагадала про себе під час оновленої "Фабрики зірок", яка виходить на платформі SWEET.TV. Артистка, записала відеозвернення до учасників четвертого прайм-шоу.

Zi Faámelu (фото: скриншот)

Вона закликала молодих виконавців не боятися експериментувати, змінюватися й залишатися собою, попри очікування оточення.