"Як же нам тебе не вистачає": Зірки "Дизель Шоу" вшанували пам'ять Марини Поплавської у роковини загибелі
20 жовтня виповнюється вісім років від дня загибелі української акторки Марини Поплавської, життя якої обірвалося в автомобільній аварії. У роковини трагедії колеги з "Дизель Шоу" присвятили їй дописи в соцмережах, опублікували архівні фотографії та поділилися особистими спогадами.
Як артисти вшанували пам'ять своєї колеги, розповідає Styler.
Як Вікторія Булітко згадала Марину Поплавську
Акторка Вікторія Булітко присвятила Марині Поплавській емоційний допис, у якому зізналася, що навіть через вісім років після трагедії біль втрати не став меншим.
Вона опублікувала серію спільних фотографій із колегою, зокрема кадр, зроблений за лаштунками одного з виступів. На ньому обидві акторки усміхаються перед камерою.
У своєму зверненні Булітко назвала Марину не просто подругою, а людиною, яка завжди могла підтримати, дати пораду та розсмішити навіть у найскладніші моменти.
"Ти була для мене не просто подругою - ти була тією людиною, яка вміла зігріти одним поглядом, дати пораду і розсмішити навіть у найважчі моменти", - написала акторка.
Окремо акторка поділилася дописом в Instagram Stories.
"Твоє світло є в кожному з нас", - написала вона.
Як "Дизель Шоу" вшанувало пам'ять акторки
На офіційній сторінці "Дизель Студіо" в Instagram також з'явилася публікація, присвячена восьмим роковинам загибелі Марини Поплавської.
У дописі учасники шоу зізналися, що спогади про Марину досі викликають у них сильні емоції. Вони згадали її гумор, доброту та любов, яку акторка дарувала людям.
Артисти наголосили, що пам'ять про Поплавську залишається важливою частиною історії проєкту, а її творчість продовжує жити в серцях колег і глядачів.
Що написала Яна Глущенко
Не залишилася осторонь і колишня учасниця "Дизель Шоу". У своїх Instagram Stories акторка опублікувала архівну світлину з Мариною Поплавською.
Глущенко супроводила знімок коротким, але особистим зверненням:
"8 років без Мариночки..."
Акторка також пригадала музичну композицію, яку любила Поплавська. Для публікації вона обрала мелодію Kiss The Rain південнокорейського піаніста Yiruma.
"Ти так любила цю мелодію... Люблю тебе, Лялюню", - написала Яна.
Що відомо про загибель Марини Поплавської
Марина Поплавська загинула 20 жовтня 2018 року у віці 48 років. Трагедія сталася на трасі в Київській області, коли автобус із артистами "Дизель Шоу" повертався до столиці після гастролей.
Автобус потрапив у ДТП за участю вантажного автомобіля. Унаслідок зіткнення Поплавська загинула, а кілька її колег отримали травми. Акторку поховали 22 жовтня в Житомирі.
До роботи в "Дизель Шоу" Марина здобула популярність завдяки виступам у команді КВК "Дівчата з Житомира". Вона також понад 20 років працювала вчителькою української мови та літератури, поєднуючи педагогічну діяльність із творчістю.
Після її загибелі колеги неодноразово присвячували акторці виступи та згадували її в концертних програмах. А щороку 20 жовтня близькі, друзі та шанувальники вшановують пам'ять Поплавської.
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