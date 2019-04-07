Ани Лорак срочно покинула Россию: что произошло

Ани Лорак, которая на днях получила уже 7-ю подряд статуэтку за лучшее шоу, срочно покинула Россию. По мнению поклонников артистки она отправилась в США не просто так, а на свидание. На чем фанаты основывают свои догадки пока не ясно. Известно только, что концертов в Америке у артистки не запланировано. Свое мнение о внешности артистки и целях визита самого популярного города мира фанаты написали под снимком исполнительницы в Instagram.

Ани Лорак срочно покинула Россию (фото: instagram.com/anilorak)

Известная украинская артистка Ани Лорак 7 апреля отправилась в Нью-Йорк, буквально через 2 дня после получения премии "Жара Music Awards" в номинации "лучшее шоу". Следующий концерт Лорак запланирован на 26 апреля, так что у исполнительницы есть практически 3 недели, чтобы посвятить их личной жизни и отдыху. Фанаты считают, что артистка выбрала Нью-Йорк намеренно и что планирует там встретиться с вероятным возлюбленным:

Почему из России уехали???

Отдыхаете)) Я тоже очень люблю этот город, там очень красиво. Я думаю, если это романтическая поездка, то это идеальное место.

Каролина, а кто вас фотографирует??? Лазарев??

Я от бабушки ушел и от дедушки ушел?) когда возвращаться планируете хотя бы в РФ?? Уфа ждет!!

Ммм… свидание?)))

Некоторые раскритиковали образ артистки, а также тот факт, что она давно не появляется в Украине.

Ани Лорак срочно покинула Россию (фото: instagram.com/anilorak)

Напомним, что ранее Ани Лорак нарвалась на жесткую критику.

Также мы писали, что раскрыта тайна отношений Ани Лорак и Лазарева.