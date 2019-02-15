Борется с суперкоррумпированной системой: известный музыкант поддержал Супрун

Видео: РБК-Украина

15 февраля началось заседание по рассмотрению иска нардепа-радикала Игоря Мосийчука к исполняющей обязанности министра здравохранения Уляны Супрун.

Возле Окружного административного суда города Киева собрались активисты в поддержку сторон. Одним из них оказался известный украинский музыкант, участник всемирно известной группы "ДахаБраха" Марко Галаневич.

По словам артиста, он пришел на акцию, чтобы выразить свою поддержку Супрун.

"Пришли с семьей поддержать Уляну Супрун, потому что считаем ее одной из самых передовых людей, которые что-то делают. Она борется с очень сложной и суперкоррумпированной системой. И мы видим, какое огромное сопротивление [Супрун] получает. Мы здесь со всеми нормальными людьми пришли поддержать, показать, что мы есть, показать, что прогрессивная общественность с ней. Мы следим за тем, что она делает, и за тем, что делают те люди, которые ей мешают. Мы Супрун поддерживаем", - сказал Галаневич.

Также музыкант признался, что он одним из первых подписал декларацию с семейным врачом.

Акция в поддержку Супрун (фото: РБК-Украина)

Ранее мы писали о том, что стала известна сумма заработной платы Уляны Супрун.