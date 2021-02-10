"Дерибан земли": стало известно, почему Днепропетровская область осталась без экопарка

По словам экологов, эта территория имеет уникальную флору и фауну, и какие-то либо строительные работы здесь запрещены.

Несмотря на этом, летом 2020 года в облсовете статус заказчика проекта был изменен на Региональный ландшафтный парк, изменены были также его границы. А согласно разрешению Госгеокадарстра области было нарезано более 100 участков, по 2 га каждый.

Руководство Подгородной общины, на территории которого должен был находиться экопарк, происходящее называет "дерибаном земли".

Глава общины заявил, что фактически у них украли землю, а Госгеокадастр, который нарезал паи не имел права распоряжаться их собственностью.

Сейчас за землю идут суды, все паи арестованы.