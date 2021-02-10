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"Дерибан землі": стало відомо, чому Дніпропетровська область залишилася без екопарку

Автор: РБК-Україна

Будівництво екопарку в Дніпропетровській області, яке екс-губернатор обласної державної адміністрації Олександр Бондаренко обіцяв реалізувати ще у 2019 році, виявилося під загрозою зриву.

Як повідомляє в сюжеті "ДніпроТВ", земля, яку виділила ОДА під проект, знаходиться в природно-заповідному фонді України.

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За словами екологів, ця територія має унікальну флору і фауну, і які-небудь будівельні роботи тут заборонені.

Попри це, влітку 2020 року в облраді статус замовника проекту змінили на Регіональний ландшафтний парк, були також змінені його межі. А згідно з дозволом Держгеокадарстру області було нарізано понад 100 ділянок, по 2 га кожна.

Керівництво Підгородньої громади, на території якої повинен був знаходитися екопарк, те, що відбувається, називає "дерибаном землі".

Голова громади заявив, що фактично у них вкрали землю, Держгеокадастр, який нарізав паї не мав права розпоряджатися їхньою власністю.

Зараз за землю йдуть суди, всі паї заарештовано.

Нагадаємо, за задумом, це мав бути парк з різними тваринами і птахами, великою зоною відпочинку для відвідувачів, науково-дослідним центром тощо.

"Це буде дуже цікавий проект. Унікальні тварини. Реалізовувати проект будемо етапами. Перша черга повинна запрацювати вже влітку-восени (2020 рік, - ред.)", - повідомляв тоді екс-губернаторо області.

Зазначалось, що над проектами працювали Дніпропетровська ОДА та благодійний фонд Олександра Фельдмана.

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Новини України паркДніпропетровська ОДА
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