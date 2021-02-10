"Дерибан землі": стало відомо, чому Дніпропетровська область залишилася без екопарку

За словами екологів, ця територія має унікальну флору і фауну, і які-небудь будівельні роботи тут заборонені.

Попри це, влітку 2020 року в облраді статус замовника проекту змінили на Регіональний ландшафтний парк, були також змінені його межі. А згідно з дозволом Держгеокадарстру області було нарізано понад 100 ділянок, по 2 га кожна.

Керівництво Підгородньої громади, на території якої повинен був знаходитися екопарк, те, що відбувається, називає "дерибаном землі".

Голова громади заявив, що фактично у них вкрали землю, Держгеокадастр, який нарізав паї не мав права розпоряджатися їхньою власністю.

Зараз за землю йдуть суди, всі паї заарештовано.