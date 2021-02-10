"Дерибан землі": стало відомо, чому Дніпропетровська область залишилася без екопарку

Будівництво екопарку в Дніпропетровській області, яке екс-губернатор обласної державної адміністрації Олександр Бондаренко обіцяв реалізувати ще у 2019 році, виявилося під загрозою зриву.
Як повідомляє в сюжеті "ДніпроТВ", земля, яку виділила ОДА під проект, знаходиться в природно-заповідному фонді України.
За словами екологів, ця територія має унікальну флору і фауну, і які-небудь будівельні роботи тут заборонені.
Попри це, влітку 2020 року в облраді статус замовника проекту змінили на Регіональний ландшафтний парк, були також змінені його межі. А згідно з дозволом Держгеокадарстру області було нарізано понад 100 ділянок, по 2 га кожна.
Керівництво Підгородньої громади, на території якої повинен був знаходитися екопарк, те, що відбувається, називає "дерибаном землі".
Голова громади заявив, що фактично у них вкрали землю, Держгеокадастр, який нарізав паї не мав права розпоряджатися їхньою власністю.
Зараз за землю йдуть суди, всі паї заарештовано.
Нагадаємо, за задумом, це мав бути парк з різними тваринами і птахами, великою зоною відпочинку для відвідувачів, науково-дослідним центром тощо.
"Це буде дуже цікавий проект. Унікальні тварини. Реалізовувати проект будемо етапами. Перша черга повинна запрацювати вже влітку-восени (2020 рік, - ред.)", - повідомляв тоді екс-губернаторо області.
Зазначалось, що над проектами працювали Дніпропетровська ОДА та благодійний фонд Олександра Фельдмана.