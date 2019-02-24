Гений современности: умер известный украинский музыкант

Метр оставил после себя богатое творческое наследие

Известный украинский композитор Левко Колодуб умер 23 февраля в возрасте 88 лет. Колодуб был автором музыки множества симфонических и оперных опусов, балетов, мюзиклов, концертов для различных инструментов, вокальной музыки, он оставил после себя огромное творческое наследие. О смерти музыкального гения сообщили в пресс-службе Министерства культуры Украины.

Левко Колодуб был одним из мастеров украинской академической музыки, композитором, народным артистом Украины, лауреатом Шевченковской премии, профессором Национальной музыкальной академии Украины имени Петра Чайковского.

Музыка Льва Николаевича Колодуба основывается на этнических украинских мотивах. Его композиции обрели огромных успех не только в Украине, но и в Германии, США, Канаде, Аргентине, Польше, Болгарии, Румынии, Испании, Греции, Франции, Северной Корее, Китае.

"Метр оставил после себя богатое творческое наследие: множество симфонических и оперных опусов, балеты, мюзиклы, концерты для различных инструментов, вокальную музыку. Особое место в его творчестве занимает Тарас Шевченко, на основе стихов из "Кобзаря" и под влиянием иллюстраций к нему, Лев Николаевич создал симфонию-думу "Шевченко образы", оперу "Поэт" о жизни Кобзаря", - говорится в сообщении.

Левко Колодуб (фото: mincult.kmu.gov.ua)

Лев Николаевич Колодуб родился 1 мая 1930 года в Киеве. Также в 2010 году он стал лауреатом Шевченковской премии за симфонию № 9 "Sensilis moderno" ("Новые ощущения"), симфонию № 10 "По эскизам юных лет", симфонию № 11 "Новые берега".

Лев Николаевич успешно совмещал активную композиторскую творчество с педагогической и общественной деятельностью. Возглавлял правление Музыкального фонда Украины (1984-1995), был президентом Асоциации деятелей духовой музыки Украины Национального всеукраинского музыкального союза (1991), председателем Киевской организации Союза композиторов Украины (1995-1999).

Лев Колодуб "Карпатська рапсодія" (видео: youtube.com)

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