Голливудская режиссер прилетает в Киев, чтобы снять фильм о Тимошенко

Основой для ленты станет нынешняя президентская кампания Тимошенко и люди, что ее поддерживают

Известные голливудские режиссер Мэри Ламберт и продюсер Джером Гари объявили о начале съемок своего нового документального фильма “Верю! История Юлии Тимошенко" (Believe! The Yulia Tymoshenko Story). Объявление о старте съемок опубликовано в авторитетном американском мтижневику LA Weekly.

"Снимать Юлию — моя личная мечта уже более 10 лет. Большая часть моей работы режиссером была сосредоточена на женщине как главном герое. Я работала с Мадонной, Хиллари Клинтон, Джанет Джексон, Джоди Фостер, Эллен Баркин, Энни Леннокс, Барбарой Боксер, Элизабет Мосс, Уитни Хьюстон и другими, и для меня Юлия — настоящий герой", - цитирует слова режиссера лос-анджелесский журнал.

По словам Мэри Ламберт, основой для ленты станет нынешняя президентская кампания Юлии Тимошенко и люди, что ее поддерживают. Режиссер убеждена – бывший украинский премьер является ярким примером женщины-лидера, которая будет внедрять новый демократический курс Украины и будет бороться за права человека коренными реформами.

"После выхода моего документального фильма “14 Женщин”(14 Women) о женщинах Сената США, в котором принимала участие тогдашний сенатор Хиллари Клинтон, я хотела снять следующий фильм о женщинах в руководстве. Мои исследования привели меня к Юлии и ее трогательной истории, которая служит метафорой борьбы женщин за лидерские позиции и подтверждением того, во что я действительно верю, что женские голоса очень важны для выживания нашей планеты", – написала режиссер на своей странице в ФБ.

Фото: (facebook.com/mary.lambert)

В работе над лентой Мэри помогала исполнительный продюсер VisionaireMedia Джером Гари, который выпустил номинирован на "Оскар" фильм про Арнольда Шварценеггера "Качая Железо" (Pumping Iron). Также к съемкам привлечен режиссер и редактор Шон Томпсон - трижды победитель Кинофестиваля в Беверли-Хиллз в номинации за лучший документальный фильм: "Жизнь После Смерти" (Life after Death), "Американский Караван" (American Caravan) и "Ассирия" (The state of Assyria).

Уже известно, что в понедельник, 11 марта, Мэри Ламберт и Шон Томпсон проведут пресс-конференцию в Киеве в 12.00 в Арт Холле D12.