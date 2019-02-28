Губы курочкой: Лобода снова взбесила украинцев (видео)

Лобода в очередной раз стала посмешищем в сети
Светлана Лобода снова нарвалась на критику. В этот раз пользователей социальных сетей взбесили не только силиконовые губы украинской певицы, гастролирующей постоянно в России, но и ее голос.
Так, в своем Instagram артистка опубликовала видео, на котором она невнятно поет непонятные строчки из какой-то песни.
"Лобода в своем репертуаре... Губы курочкой, голос прокуренный-пропитый... Почему мне стыдно за то, что она родилась в Украине?" - прокомментировал ролик один из пользователей сети.
Лобода пытается петь (видео: twitter.com)
Другие юзеры также активно обсуждают внешность певицы.
"Губки, что куриная ж*пка!" - написал один.
"На трансвестита похожа", - отметил другой.
"Это очень бездарно... Зачем выкладывать это видео? Чтобы опозориться?" - резюмировал третий.
Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)
Но есть и те, кто восхищается образом Лободы. Кроме того, ее даже сравнивают с Мадонной и Шер.
"Талантливая, безупречная, красивая, замечательная мама!" - охарактеризовала Светлану одна подписчица.
"Самая страстная и сексуальная девушка на эстраде", - считает другой фанат Лободы.
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