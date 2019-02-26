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Коровушка: губы Лободы снова ужаснули сеть

STYLERПерсоны    26.02.2019 - 10:27
Коровушка: губы Лободы снова ужаснули сеть
Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

На снимке Светлана Лобода демонстрирует свою улыбку

Скандальная украинская певица Светлана Лобода, которую недавно засекли на отдыхе с незнакомцем, продемонстрировала новый снимок, который ошарашил поклонников. Соответствующий пост опубликован в Instagram.

На снимке Светлана Лобода демонстрирует свою улыбку, которая выглядит довольно странно из-за увеличенных губ. Данная часть лица артистки выглядит слишком неестественно.

Коровушка: губы Лободы снова ужаснули сетьФото: (instagram.com/lobodaofficial)

Подписчики мигом отреагировали на фото, отметив, что красота Лободы явно ненатуральная и только портит ее внешность:

"Коровушка", - написал один из пользователей.

"А без макияжа что?" - добавил второй.

"Хватит себя уродовать", - принялся возмущаться третий.

"С губами перебор", - отметил очередной комментатор.

Напомним, что Светлана Лобода, которая раскритиковала заявление Жанны Бадоевой по поводу Орла и Решки, решила вспомнить родную речь в эфире Первого канала. Однако, заговорив на украинском, исполнительница засмеялась.

Недавно Светлана Лобода показала жуткие последствия пластической хирургии. Пользователи отметили неестественно увеличенные губы исполнительницы.

К слову, ранее мы писали о том, что Лобода показала редкое фото с дочерью Тильдой.

 

Она здесь неестественная: Лобода показала редкое видео с дочерью "Такие кадры пропали": Лобода показала зрелищный бекстейдж со съемок клипа
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