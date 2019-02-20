Лободу засекли на отдыхе с незнакомцем: они целовались

Коллаж РБК-Украина

Артистка прекрасно отдохнула с молодым мужчиной в ночном клубе

Известную певицу Светлану Лободу, которая недавно вляпалась в очередной скандал с Жанной Бадоевой, запечатлели в ресторане в объятьях неизвестного молодого мужчины. Соответствующее видео опубликовали на странице Super в Instagram.

Светлану Лободу засняли на видео в одном из ночных клубов в Дубае, где 36-летняя артистка проводит свой отдых. На кадрах видео Лобода обнимается с неизвестным молодым человеком – французом модельной внешности. Как сообщили очевидцы инцидента, далее она с парнем продолжила общение на танцевальной площадке.

Артистка была в хорошем настроении, принимала знаки внимания от молодого француза и наслаждалась жизнью.

"Несмотря на то, что Instagram певицы полон фотографий спокойного семейного отдыха, Лобода, кажется, не прочь оторваться в дубайских ночных клубах. Именно там Светлану сняли в компании таинственного француза модельной внешности. Он оказывал девушке знаки внимания, а потом потащил на танцпол. Как думаете, что скажет Тилль, посмотрев это видео?" – сказано в подписи к видеоролику.

В комментариях пользователи отметили, что Тилль не имеет права ревновать певицу, так как слухи о их связи, так и не подтверждены. Также, как и слухи о том, что он является отцом ее дочери.

Кроме того, пользователи в комментариях намекнули на нетрадиционную ориентацию Светланы Лободы и предположили, что знакомство с молодым парнем на самом деле просто приятный отдых.

Напомним, ранее мы писали о том, что Лобода показала редкое фото с Тильдой.

А также рассказывали о том, что Лобода показала жуткие последствия пластики.