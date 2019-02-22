Гы-гы-гы: Лобода вспомнила украинский язык и заржала (видео)

Некоторые пользователи раскритиковали певицу за такой "проступок" на федеральном канале

Скандальная украинская певица, Светлана Лобода, которая недавно попала в очередной скандал, раскритиковав заявление Жанны Бадоевой по поводу Орла и Решки, решила вспомнить родную речь в эфире Первого канала.

В Instagram она опубликовала видео с шоу "Голос. Дети", наставником которого она является. В кадре Лобода обсуждает выступление одного из участников вместе с российской певицей Пелагеей. Внезапно у нее вырвалось "Але ж це було дуже гарно". На что Пелагея отреагировала странным смешком, Светлана в ответ тоже рассмеялась.

Лобода заговорила на украинском языке в эфире Первого канала (видео: instagram.com/lobodaofficial/)

Поклонники певицы активно прокомментировали данный "инцидент" с украинским языком в эфире центрального российского канала. Многие поддержали Светлану, но некоторые осудили, сказав о недопустимости украинского языка на российском федеральном канале.

"Браво, Светлана, надо чтобы как можно чаще наша рiдна мова звучала на ОРТ и прочих росТВ. We love Ukraine!", - восхитился поклонник певицы.

"Как мило, Светик само очарование", - умилился фолловер Лободы.

"Думаю, на федеральном канале нужно говорить на русском языке", - раскритиковал еще один подписчик звезды.

"Это можно смотреть бесконечно", - написал еще один юзер Instagram.

К слову, недавно Светлана Лобода показала жуткие последствия пластической хирургии. Пользователи отметили неестественно увеличенные губы исполнительницы.

Напомним, ранее мы писали о том, что Лобода показала редкое фото с дочерью Тильдой.



Видео: РБК-Украина