Ко Дню независимости в гольф-клубе "Козин" прошел турнир Diplomatic Golf for Good

Ко Дню независимости Украины на территории гольф-клуба "Козин" в Киевской области состоялся турнир Diplomatic Golf for Good. Турнир проводился при поддержке Всеукраинской федерации гольфа и Ukrainian Junior Golf Champion Ulyana Novozhilova.

"Главная цель мероприятия - укрепление и продвижение позитивного имиджа Украины в мире, популяризация и развитие детского гольфа и создание площадки для неформального общения между представителями различных государств, содействие дружбе и спортивному партнерству между народами мира", - говорится в релизе.

По словам исполнительного директора турнира Марины Шевченко, Diplomatic Golf for Good - это нечто большее, чем борьба за победу и лучший результат.

"Это праздник, который выходит за пределы поля для гольфа и объединяет разные культуры, способствует общению единомышленников и совместному проведению свободного времени для взрослых и детей. В этом году мы выбрали неслучайно этот день, чтобы иметь возможность поздравить друг друга с главными праздниками страны - Днем государственного флага и Днем независимости", - заявила Марина Шевченко.

Игра проходила на 18 лунках для 80 участников, в частности детские флайты.

Среди участников мероприятия были спортсмены Александр Усик, Владимир Кличко, Андрей Шевченко, юные гольфисты украинской сборной по гольфу, представители международного и украинского бизнеса, в частности Геннадий Буткевич, Игорь Никонов, Владимир Цой.

Кроме того, на турнире присутствовали чрезвычайные и полномочные послы из 17 стран: Италии, Австрии, ОАЭ, Китая, Южной Кореи, Бельгии, Латвии, Турции, Египта, Ирака, Узбекистана, Молдовы, Таджикистана, Азербайджана, Казахстана, Кувейта, Палестины, представители власти и бизнес-элиты, деятели культуры, победители профессиональных соревнований по гольфу, в частности чемпионка Украины по гольфу среди юниоров Ульяна Новожилова.

Почетным гостем турнира также стал экс-президент Грузии и председатель исполнительного комитета Совета реформ Украины Михаил Саакашвили.