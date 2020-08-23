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До Дня незалежності в гольф-клубі "Козин" пройшов турнір Diplomatic Golf for Good

Автор: Styler

Серед учасників - відомі українські спортсмени, бізнесмени, професійні гольфісти і посли 17 країн

До Дня незалежності України на території гольф-клубу "Козин" у Київській області відбувся турнір Diplomatic Golf for Good. Турнір проводили за підтримки Всеукраїнської федерації гольфу та Ukrainian Junior Golf Champion Ulyana Novozhilova.

"Головна мета заходу - зміцнення і просування позитивного іміджу України у світі, популяризація та розвиток дитячого гольфу і створення майданчика для неформального спілкування між представниками різних держав, сприяння дружбі і спортивному партнерству між народами світу", - йдеться в релізі.

За словами виконавчого директора турніру Марини Шевченко, Diplomatic Golf for Good - це щось більше, ніж боротьба за перемогу і найкращий результат.

"Це свято, яке виходить за межі поля для гольфу та об'єднує різні культури, сприяє спілкуванню однодумців і спільному проведенню вільного часу для дорослих і дітей. Цього року ми вибрали не випадково цей день, щоб мати можливість привітати один одного з головними святами держави - Днем державного прапора та Днем незалежності", - заявила Марина Шевченко.

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Гра відбувалася на 18 лунках для 80 учасників, зокрема дитячі флайти.

Серед учасників заходу були спортсмени Олександр Усик, Володимир Кличко, Андрій Шевченко, юні гольфісти української збірної з гольфу, представники міжнародного та українського бізнесу, зокрема Геннадій Буткевич, Ігор Ніконов, Володимир Цой.

Окрім того, на турнірі були присутні надзвичайні і повноважні посли із 17 країн: Італії, Австрії, ОАЕ, Китаю, Південної Кореї, Бельгії, Латвії, Туреччини, Єгипту, Іраку, Узбекистану, Молдови, Таджикистану, Азербайджану, Казахстану, Кувейту, Палестини, представники влади і бізнес-еліти, діячі культури, переможці професійних змагань із гольфу, зокрема чемпіонка України з гольфу серед юніорів Уляна Новожилова.

Почесним гостем турніру також став експрезидент Грузії і голова виконавчого комітету Ради реформ України Михайло Саакашвілі.

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