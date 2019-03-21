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Любимому актеру Путина "светит" тюрьма за критику России

STYLERПерсоны    21.03.2019 - 22:49
Любимому актеру Путина "светит" тюрьма за критику России
Фото: Алексей Панин

Скандальный российский актер в Испании резко высказался про РФ

Алексей Панин может попасть под уголовную статью за критическое высказывание о Российской Федерации. Скандальный актер сейчас отдыхает в Испании, и в своем Instagram не лестно отозвался о родной стране. Из-за этих слов адвокат Александр Сергеев написал заявление в Следственный комитет РФ, передает "Mash" в своем Telegram-канале.

Также приводится соответствующее фото документа.

Отмечается, что юрист намерен заставить актера отвечать за свои слова о "грязной, уголовной, гомофобной России" в суде. Панину "грозит" уголовное дело по статье 282.

В заявлении говорится о том, что Панин в своем посте в сети "рассказал о ненависти к России и русским", что его родина - это планета Земля, а в РФ "люди ненавидят друг друга и всех вокруг себя", и в ней "никогда ничего не изменится".

Адвокат подчеркнул, что из-за этого сообщения Панина получил "нравственные страдания".

Любимому актеру Путина &quot;светит&quot; тюрьма за критику России

Фото: скрин заявления (Telegram-канал Mash)

Так, ранее Панин опубликовал в сети фото с ЛГБТ-парада в Испании и рассказал, что "в отличии от нашей скудоумной и гомофобной страны, во всем мире гей парад это праздник для жителей всего города".

"Люди, не зависимо от их сексуальной ориентации, радуются жизни и веселятся! Люди любят друг друга и уважают, а не существуют как стадо зомбированных баранов!" - говорится в сообщении. 

Любимому актеру Путина &quot;светит&quot; тюрьма за критику России

Панин в восторге от ЛГБТ-парада в Испании (фото: instagram.com/alexeypanin777)

Позже актер выложил видео ролик и признался, что в Испании "очень клево".

Видео: instagram.com/alexeypanin777

При это еще спустя несколько часов (после того, как в сети появилась новость о заявлении против актера) Алексей написал новый пост, в котором рассказал о ностальгии по родине, где он готов "бесконечно разгребать отечественные помойки".

"Как же я хочу скорей домой, в Россию! Надоели эти пальмы, это гнусное море! Хочу в родную Москву, в милое Бутово или в Митино! Хочу поскорее увидеть счастливые и радостные лица соотечественников! Задолбали эти испанцы! Родина, прости! Прими в свои объятия заблудшего сына! Готов бесконечно разгребать отечественные помойки!" - написал он.

Любимому актеру Путина &quot;светит&quot; тюрьма за критику России

Алексай Панин в Аликанте в Испании (фото: instagram.com/alexeypanin777)

Как сообщалось ранее, недавно скандально известный российский актер Алексей Панин призвал сограждан покидать территорию страны, поскольку там живут "злые и глупые" люди. 

Также мы писали о том, что актер Алексей Панин сбежал из России, оставив огромные долги. Суд запретил Панину, долги которого по алиментам превышают миллион рублей, покидать РФ, но он успел уехать в Италию.

Напомним, актер Алексей Панин в своем последнем интервью поддержал своего коллегу Алексея Серебрякова, заявившего, что в РФ царит наглость и хамство. Кроме того, Панин сказал, что из "России надо валить и любить ее на расстоянии".

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