Держи меня крепче мама: Лобода задрала ноги на сцене (видео)

Лобода совершила странное "па" на концерте в Бостоне
Светлана Лобода, которая недавно отправилась с гастролями по Северной Америке, оконфузилась на сцене в Бостоне во время выступления на концерте в рамках турне.
Видео, где певица совершила странное падение на сцене, звезда опубликовала в своем Instagram. При чем фанаты Светланы не совсем поняли, сделала она это намеренно или случайно рухнула во время выступления.
Светлана Лобода упала на сцене в США (видео: instagram.com/lobodaofficial)
Поклонники певицы раскритиковали такое неожиданное "па" Светланы Лободы. Они оставили много вопросительных комментариев.
"Дальше - больше... сальто, двойной тулуп, паркур. Берегите себя";
"Хер*се эквилибристика";
"Когда потерял силу воли прямо на танцполе";
"Ты на максимум выжата?"
"Держи меня крепче мама..."
Ранее Лобода показала жуткие последствия пластики - ее и без того пухлые губы вызвали бурную реакцию пользователей соцсети.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что Светлана Лобода взбесила украинцев своими фотографиями. Они раскритиковали звезду не только за внешность, но и за голос.