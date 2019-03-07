Держи меня крепче мама: Лобода задрала ноги на сцене (видео)

Лобода совершила странное "па" на концерте в Бостоне

Светлана Лобода, которая недавно отправилась с гастролями по Северной Америке, оконфузилась на сцене в Бостоне во время выступления на концерте в рамках турне.

Видео, где певица совершила странное падение на сцене, звезда опубликовала в своем Instagram. При чем фанаты Светланы не совсем поняли, сделала она это намеренно или случайно рухнула во время выступления.

Светлана Лобода упала на сцене в США (видео: instagram.com/lobodaofficial)

Поклонники певицы раскритиковали такое неожиданное "па" Светланы Лободы. Они оставили много вопросительных комментариев.

"Дальше - больше... сальто, двойной тулуп, паркур. Берегите себя";

"Хер*се эквилибристика";

"Когда потерял силу воли прямо на танцполе";

"Ты на максимум выжата?"

"Держи меня крепче мама..."

Ранее Лобода показала жуткие последствия пластики - ее и без того пухлые губы вызвали бурную реакцию пользователей соцсети.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Светлана Лобода взбесила украинцев своими фотографиями. Они раскритиковали звезду не только за внешность, но и за голос.