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Губы курочкой: Лобода снова взбесила украинцев (видео)

STYLERПерсоны    28.02.2019 - 10:55
Губы курочкой: Лобода снова взбесила украинцев (видео)
Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Лобода в очередной раз стала посмешищем в сети

Светлана Лобода снова нарвалась на критику. В этот раз пользователей социальных сетей взбесили не только силиконовые губы украинской певицы, гастролирующей постоянно в России, но и ее голос.

Так, в своем Instagram артистка опубликовала видео, на котором она невнятно поет непонятные строчки из какой-то песни. 

"Лобода в своем репертуаре... Губы курочкой, голос прокуренный-пропитый... Почему мне стыдно за то, что она родилась в Украине?" - прокомментировал ролик один из пользователей сети.

Лобода пытается петь (видео: twitter.com)

Другие юзеры также активно обсуждают внешность певицы.

"Губки, что куриная ж*пка!" - написал один.

"На трансвестита похожа", - отметил другой.

"﻿Это очень бездарно... Зачем выкладывать это видео? Чтобы опозориться?" - резюмировал третий.

Губы курочкой: Лобода снова взбесила украинцев (видео)

Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Но есть и те, кто восхищается образом Лободы. Кроме того, ее даже сравнивают с Мадонной и Шер.

"Талантливая, безупречная, красивая, замечательная мама!" - охарактеризовала Светлану одна подписчица.

"Самая страстная и сексуальная девушка на эстраде", - считает другой фанат Лободы.

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